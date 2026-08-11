Stack, en declaraciones exclusivas a GOAL en asociación con PlayGuy.co.uk, dijo al ser preguntado por la nueva trayectoria profesional de Keane: “He hablado con Robbie de vez en cuando. Obviamente, sigo muy de cerca cómo le va y, en el caso de Robbie, sus resultados y sus títulos.

“Tuve la suerte de trabajar con Robbie. Una persona absolutamente excelente, ante todo. Qué gran persona para tener en un club de fútbol. No solo para trabajar a su lado como entrenador, sino también para los jugadores.

“Pude ver al instante la reacción que los jugadores tenían hacia él. Y podía ver que cada vez que hablaba o entraba en una habitación, había una clara ilusión entre los jugadores y el grupo. Simplemente tenía ese impacto en el grupo.

“Y luego va y lo refrenda con dos títulos de liga en dos países diferentes y posiblemente también una copa, creo. Así que ir a hacerlo en Israel y luego ir a hacerlo en Hungría, con posiblemente los dos equipos más grandes de allí, está bien y la gente dirá eso. Escucha, aun así hay que ir y ganar títulos.

“En un país diferente, una cultura diferente, un grupo de jugadores que no conoces, un mercado en términos de fichajes que probablemente no conoces, en cuanto a presupuestos con los que probablemente no estás acostumbrado a trabajar. Hay mucho que decir sobre eso.

“Y muchísimos entrenadores se han ido al extranjero y han fracasado. Así que creo que hay que darle un mérito enorme y un enorme respeto a Robbie. Creo que Robbie probablemente está esperando a que aparezca el adecuado.

“Creo que ahora se ha puesto en una posición en la que no creo que necesite volver ya. No creo que tenga ninguna prisa. Creo que estará en una posición bastante fuerte y me sorprende muchísimo, muchísimo que nadie haya descolgado el teléfono y rogado a Robbie que vaya a aceptar un trabajo.”