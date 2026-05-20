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Donny Afroni

Traducido por

Por qué Mikel Arteta no estuvo en la fiesta del título de la Premier League del Arsenal en London Colney

M. Arteta
Arsenal
Premier League
Manchester City

El Arsenal por fin rompió 22 años sin título de la Premier League, tras el empate del Manchester City ante el Bournemouth. Plantilla y cuerpo técnico celebraron en London Colney, mientras Mikel Arteta, artífice del triunfo, no estuvo presente.

  • La noche en que el Arsenal se proclamó campeón

    El Arsenal se proclamó campeón de la Premier League tras el 1-1 entre el Manchester City y el Bournemouth, resultado que eliminó las opciones de Pep Guardiola de alargar la lucha hasta la última jornada. Los Gunners, reunidos en London Colney, celebraron con euforia el pitido final.

    Las celebraciones se extendieron por todo el norte de Londres, donde miles de aficionados se congregaron frente al Emirates Stadium. Entre la multitud se vio a la leyenda del club Ian Wright celebrando un título que los seguidores del Arsenal anhelaban desde la temporada 2003-04 de los «Invincibles».

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  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arteta prefiere pasar tiempo con su familia antes que ir a la fiesta de Colney

    Pese a ser el artífice de la transformación del club, Arteta no apareció en las primeras celebraciones en el campo de entrenamiento. Estrellas como Declan Rice, Bukayo Saka y Jurrien Timber festejaron hasta la madrugada, pero el español ya había anunciado que viviría ese momento histórico lejos de las cámaras.

    El técnico del Arsenal había anunciado que vería el partido contra el City en casa. «No sé cuánto podré verlo, estaré frente al televisor, pero no sé cuánto aguantaré», admitió.

    Al ser consultado sobre la posibilidad de sumarse al grupo en caso de título, añadió: «No tengo pensado hacerlo. Quiero verlo con mi familia y, de nuevo, no sé cuánto tiempo podré».

  • Un hito histórico para el español

    Aunque no estuvo presente en la celebración, la leyenda de Arteta en el Emirates Stadium ya está consolidada. Al ganar el título, se convirtió en el primer exjugador del Arsenal en llevar al club a la liga como entrenador. Con 44 años y 54 días, es el técnico más joven de los Gunners en lograrlo, por delante de George Graham, quien tenía 124 días más cuando ganó la liga en la mítica temporada 1988-89. Solo José Mourinho, entonces al frente del Chelsea, lo logró más joven: con 42 años y 94 días en la 2004-05.

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    Más títulos a la vista

    Los nuevos campeones viajarán este domingo a Selhurst Park para enfrentar al Crystal Palace y levantar por fin el trofeo de la Premier League. Lo que parecía un derbi tenso se convirtió en un desfile de victoria, previa a las celebraciones oficiales en la capital.

    Sin embargo, el trabajo no acaba ahí para Arteta y los suyos: con el título liguero en el bolsillo, ahora apuntan a un doblete histórico. Pronto pondrán la mira en Budapest, donde el 30 de mayo desafiarán al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones para unir la gloria europea a su éxito nacional.

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