"¡¿Por qué me demandaría?!' - El tío de Luis Rubiales que lanzó huevos revela plan de palitos de pan mientras atacaba a su polémico sobrino y exjefe de la Federación Española
Eventos extraordinarios en España
El lanzamiento del libro de Rubiales para Matar a Rubiales (Matar a Rubiales) se convirtió en un caos cuando fue atacado con huevos por su propio tío, identificado como Luis Ruben Rubiales. El antiguo presidente de la RFEF, que está intentando relanzar su imagen pública, confirmó la identidad del lanzador de huevos después de que el incidente ocurriera frente a las cámaras. El lanzamiento sigue a su condena por agresión sexual por el ahora infame beso no consensuado a Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas de la Copa Mundial Femenina 2023. Aunque fue absuelto de un cargo separado de coerción, la condena solidificó su caída pública y profesional. El libro ha sido comercializado como un intento de presentar su "verdad sin filtro" al público, mientras Rubiales continúa afirmando que ha sido perjudicado por los medios, las instituciones y los políticos. En cambio, el evento destacó inadvertidamente las profundas fracturas en su mundo personal, extendiéndose incluso a su propia familia.
Hablando después del incidente, Rubiales dijo: "Ahora me he enterado de que es mi tío de sangre, se llama Luis Ruben. Un tío que tiene mi edad. Me lanzó huevos porque está desquiciado y no puedo encontrar una justificación de por qué. Tendremos que tomar medidas contra él porque pensé que estaba armado. Fui tras él porque pensé que algo le iba a pasar a una familia. Lo bueno es que me detuvieron. No sé si tenía un arma o algo. Vi a una mujer embarazada con dos niños pequeños. Pensé en los niños. Si lo hubiera agredido, estaríamos en una situación diferente ahora."
El tío de Rubiales: 'Tengo energía positiva'
Los reporteros hablaron con el tío de Rubiales en las escaleras del juzgado de Plaza de Castilla en Madrid, donde le dijo a Telecinco: "Estoy muy bien, es como si acabara de regresar de unas vacaciones de 15 días en Benidorm y tengo esa energía. Tengo energía positiva." Cuando se le preguntó si creía que Rubiales lo perseguiría por compensación, dijo: "¿Por qué me demandaría?" Y otro reportero que habló con él confirmó que el atacante tenía otros alimentos para lanzar, diciendo: "También planeaba lanzarle una bolsa de colines durante el evento."
Rubiales se niega a disculparse
Lo que sigue enfureciendo a muchos es la negativa de Rubiales a disculparse directamente con Hermoso. Recientemente dijo: "No me estoy disculpando con Jenni Hermoso porque le pregunté y ella dijo: 'Está bien'. Jenni y yo sabemos que lo que dice el fallo no es cierto. Fue un beso de emoción, sin connotación sexual alguna. Jenni era una buena amiga, falló un penalti... nos ayudó mucho en la reconstrucción del equipo. Jenni era mi amiga. Hablé con ella en el avión. Le dije que ambos deberíamos salir y decir lo que hemos dicho. Ella se negó. Se dijo que hubo presión, y solicitamos el video para demostrar que no hubo tal presión, pero el juez no consideró apropiado mostrar el video."
- AFP
Convencido de que hay una conspiración
Rubiales ha enmarcado repetidamente la situación en torno al beso como una exageración nacida de agendas políticas y sociales. "Fue un error, no estuve acertado. De ahí a todo lo que se ha exagerado, distorsionado, llevado al extremo... con ciertos intereses. Es más de lo que merecía," dijo. "Lo mantengo. Me disculpo, me disculpo de nuevo. Como presidente, debería haber sido más sereno, más profesional. Vi un movimiento inmediato por parte de la extrema izquierda en este país, con un cambio inmediato de guion. [El primer ministro de España] Pedro Sánchez necesitaba el apoyo de los separatistas para ser investido (como primer ministro), y tuvo que concederles amnistía. Le vino bien hablar de otra cosa. Fue una cortina de humo. Medios que reciben financiación significativa de la liga me atacaron. Vi que la extrema izquierda, con su hipocresía de exagerar un tema menor... claramente iban a por mí."