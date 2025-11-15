"¡¿Por qué me demandaría?!' - El tío de Luis Rubiales que lanzó huevos revela plan de palitos de pan mientras atacaba a su polémico sobrino y exjefe de la Federación Española

El lanzamiento del libro de Rubiales para Matar a Rubiales (Matar a Rubiales) se convirtió en un caos cuando fue atacado con huevos por su propio tío, identificado como Luis Ruben Rubiales. El antiguo presidente de la RFEF, que está intentando relanzar su imagen pública, confirmó la identidad del lanzador de huevos después de que el incidente ocurriera frente a las cámaras. El lanzamiento sigue a su condena por agresión sexual por el ahora infame beso no consensuado a Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas de la Copa Mundial Femenina 2023. Aunque fue absuelto de un cargo separado de coerción, la condena solidificó su caída pública y profesional. El libro ha sido comercializado como un intento de presentar su "verdad sin filtro" al público, mientras Rubiales continúa afirmando que ha sido perjudicado por los medios, las instituciones y los políticos. En cambio, el evento destacó inadvertidamente las profundas fracturas en su mundo personal, extendiéndose incluso a su propia familia.

Hablando después del incidente, Rubiales dijo: "Ahora me he enterado de que es mi tío de sangre, se llama Luis Ruben. Un tío que tiene mi edad. Me lanzó huevos porque está desquiciado y no puedo encontrar una justificación de por qué. Tendremos que tomar medidas contra él porque pensé que estaba armado. Fui tras él porque pensé que algo le iba a pasar a una familia. Lo bueno es que me detuvieron. No sé si tenía un arma o algo. Vi a una mujer embarazada con dos niños pequeños. Pensé en los niños. Si lo hubiera agredido, estaríamos en una situación diferente ahora."