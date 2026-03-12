AFP
Por qué Mason Greenwood estuvo a punto de ser incluido en la lista de transferencias del Marsella
Tensión en el Velódromo
Según un nuevo informe, la etapa de Greenwood en el Marsella estuvo a punto de terminar prematuramente debido a importantes fricciones con el director deportivo del club, Medhi Benatia. Una investigación de La Provence reveló que el exjugador del Manchester United estuvo a punto de ser incluido en la lista de transferencias la temporada pasada.
El núcleo de la disputa se centró en la aparente falta de dedicación de Greenwood. Según se informa, Benatia no estaba impresionado por el compromiso del delantero durante los entrenamientos y su negativa a contribuir defensivamente durante los partidos. Al parecer, la relación se deterioró hasta tal punto que el jugador evitaba activamente al director deportivo en el campo de entrenamiento del club.
Fricción táctica y ser enviado al banquillo
El descontento acabó extendiéndose desde la sala de juntas hasta el banquillo. Al parecer, el exentrenador Roberto De Zerbi se hizo eco de las preocupaciones de Benatia al principio, lo que tuvo implicaciones tácticas para el jugador de 24 años.
El delantero se quedó fuera del once inicial en dos partidos cruciales consecutivos contra el RC Lens y el París Saint-Germain en marzo del año pasado. Según se informa, el entrenador exigió entonces a Greenwood que desempeñara un papel defensivo si quería seguir formando parte del proyecto en el sur de Francia.
Un cambio radical que salva la temporada
A pesar de enfrentarse a la amenaza de ser vendido, Greenwood logró darle la vuelta a la situación antes de que terminara la temporada pasada. Tras volver al once inicial, marcó inmediatamente seis goles y dio dos asistencias en los últimos ocho partidos de liga.
Ese periodo resultó ser un punto de inflexión para el jugador de 24 años, ya que obligó a la directiva a reconsiderar su postura. Su momento decisivo llegó en la última jornada, cuando marcó el gol decisivo contra el Le Havre para asegurar la crucial clasificación para la Liga de Campeones.
Greenwood, un jugador clave esta temporada
Después de que el Marsella decidiera no venderlo el verano pasado, Greenwood ha vuelto a disfrutar de una campaña productiva. En un total de 37 partidos en todas las competiciones, ha marcado 25 goles y ha dado ocho asistencias.
El club francés ocupa actualmente el tercer puesto de la clasificación de la Ligue 1 con 46 puntos, empatado con el Lyon, cuarto clasificado. Con una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo clasificado, el Lens, y 11 puntos con respecto al líder de la liga, el PSG, el Marsella intentará asegurar un puesto entre los tres primeros para conseguir una plaza en la Liga de Campeones. Greenwood y sus compañeros se enfrentarán al Auxerre y al Lille antes del parón internacional a finales de este mes.
