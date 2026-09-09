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Por qué Marcus Rashford no está «desesperado» por marcar su primer gol de vuelta en el Manchester United, con el hijo pródigo de los Red Devils ignorando el «ruido» externo en Old Trafford
¿Cuándo marcó Rashford por última vez un gol con el Manchester United?
Su último gol con el United llegó el 1 de diciembre de 2024, cuando firmó un doblete en una victoria por 4-0 sobre el Everton. El 2 de febrero de 2025, Rashford abandonaba el llamado «Teatro de los Sueños» después de que Ruben Amorim lo considerara prescindible.
Después llegó una etapa en el Aston Villa, donde recuperó en cierta medida la chispa profesional en las West Midlands. En el mercado de fichajes de verano se produjo después un cambio algo sorprendente al Barcelona.
Vio puerta en 14 ocasiones con el gigante catalán y saboreó la gloria del título de LaLiga junto a Lamine Yamal y compañía. El Barça, sin embargo, no ejecutó una opción de compra incluida en su acuerdo. Como resultado, Rashford se vio obligado a regresar a su tierra.
Michael Carrick ha estado encantado de integrar en sus planes a un jugador que participó en el Mundial de 2026. Rashford ha disputado los tres partidos del United en la Premier League esta temporada, pero todavía espera un motivo de celebración a nivel individual.
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Rashford espera su primer gol de vuelta con el Manchester United
Preguntado por si el héroe formado en casa estará deseando volver a marcar, lo que le llevaría a 139 goles en total, Cole, ganador del triplete de 1999, que hablaba en asociación con Unibet Casino, dijo a GOAL: «No creo que esté desesperado por ese nuevo gol. Creo que ya ha marcado goles más que de sobra para el Manchester United.
«Creo que Marcus está preparado para agachar la cabeza, rendir según sus capacidades y, cuando llegue ese gol, llegará. Creo que Marcus solo tiene que preocuparse por sus actuaciones, por colocar al Manchester United en posición de ganar partidos.
«No le preocupa todo el ruido que hay a su alrededor, porque eso es lo que es, ruido. El ruido de fondo no significa nada para personas como Marcus una vez agacha la cabeza y empieza a jugar como ha jugado».
¿Qué necesita Mainoo de la campaña 2026-27?
Otro jugador que generó mucho debate la pasada temporada, después de haber sido descartado por Amorim y reintegrado por Carrick, es Kobbie Mainoo. También es un producto del legendario sistema de cantera del United y busca sacar el máximo partido a una hoja en blanco.
Sobre lo que el elegante centrocampista de 21 años debería buscar en la temporada 2026-27, Cole dijo: «Creo que Michael confía en él. Kobbie lo demostró la temporada pasada cuando entró en el equipo, cuando el entrenador se fue y Michael consiguió el puesto y confió en él. Sus actuaciones la temporada pasada demostraron que tiene nivel de sobra para ese nivel, algo que todos ya sabíamos de todas formas.
«Afianzarse en su puesto, sí, se puede decir eso, pero creo que todo el mundo conoce su calidad. Jugó muy bien el fin de semana contra el Everton. Se trata simplemente de agachar la cabeza y hacer las cosas en las que eres bueno».
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Calendario del Manchester United 2026-27: fecha del derbi y de la Champions League
El United suma cuatro puntos esta temporada, con una derrota, una victoria y un empate. La última vez empató de forma dramática ante el Everton, al encajar un gol en el sexto minuto del tiempo añadido en el Hill Dickinson Stadium, y sigue con ganas de ganar impulso.
Tendrá la oportunidad de recuperar la confianza del grupo el jueves, cuando regrese a la Liga de Campeones en casa ante el campeón de Azerbaiyán, el Sabah. Después le espera el domingo un derbi ante su «ruidoso vecino», el Manchester City.
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