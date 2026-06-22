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Por qué Marcus Rashford debe evitar el «mercado de fichajes» del Mundial: la leyenda inglesa John Barnes le explica lo que los Tres Leones necesitan de él
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¿Qué le depara el futuro a Rashford ahora que se ha abierto el mercado de fichajes de verano?
El jugador, formado en la cantera de los Red Devils, recuperó su chispa profesional durante una cesión de toda la temporada en el Camp Nou en la 2025-26. Con los blaugranas ganó La Liga y la Supercopa de España, y marcó 14 goles jugando al lado de Lamine Yamal y Robert Lewandowski.
El Barça podía ficharlo por solo 26 millones de libras (34 millones de dólares), pero prefirió invertir en Anthony Gordon, ex del Everton y el Newcastle. Ahora se desconoce su futuro a corto y largo plazo.
Michael Carrick, ya con contrato fijo como técnico del United, podría darle una segunda oportunidad, pero el jugador parece decidido a cambiar de aires. Su futuro podría estar en la Premier o en otro gran campeonato europeo.
¿Está Rashford intentando llamar la atención de un nuevo club?
Rashford querrá destacar en el Mundial, tanto para el equipo como para él mismo. Al ser preguntado sobre si es imprescindible que el jugador destaque, dada la incertidumbre que le rodea a nivel nacional, el excentrocampista de los Tres Leones Barnes —en colaboración con viagogo y su campaña «World Cuts»— declaró a GOAL: «Inglaterra necesita rendir bien como equipo. Si él siente que quiere destacar por su cuenta, eso no va a ayudar a Inglaterra.
Si se centra en brillar individualmente, eso no ayudará a Inglaterra a ganar el Mundial. Lo importante es que rinda bien por el equipo.
Si Tuchel decide que tendrá un papel secundario, no podrá hacer nada al respecto. No debe pensar: “Voy a hacer esto a mi manera para destacar”. Lo importante es ayudar al equipo a jugar, no brillar individualmente.
«Todo depende de su actitud y compromiso; ese ha sido siempre su talón de Aquiles.
A Tuchel no le preocupa que Rashford busque protagonismo, sino que juegue para Inglaterra, aunque eso implique mantenerse en su posición y hacer pases sencillos. Esa será la decisión del entrenador. Se trata de que Inglaterra intente ganar el Mundial».
Rashford marca para Inglaterra en el debut mundialista.
Rashford y los Tres Leones empezaron con victoria al vencer 4-2 a Croacia en su debut. El capitán Harry Kane, con un doblete, llegó a 81 goles internacionales, y Jude Bellingham anotó al inicio del segundo tiempo tras ganarle la titularidad a Morgan Rogers.
El broche de oro lo puso Rashford tras una internada de Bukayo Saka, que le dejó el balón en el borde del área para que definiera con un disparo al ángulo inferior.
Al preguntarle si Rashford parece recuperar su mejor nivel, tras un bache mental, Barnes —79 partidos con Inglaterra— añadió: «Ver a Marcus 15 minutos no basta para saber si ha vuelto.
No podemos pensar que, porque jugó unos minutos y marcó, ya está al 100 %. Tampoco podemos creer que, por ganar 4-2 a Croacia, vamos a ganar el Mundial. No analizo minuto a minuto o partido a partido para decidir quién rendirá mejor, ya sea individual o colectivamente.
Siempre he pensado que rendiría mejor con Inglaterra que con su club, porque en el fútbol internacional hay más espacio para los atacantes. Recuerdo que Darius Vassell, en el Villa, siempre rendía mejor con la selección inglesa que con el Villa. Pero no creo que eso signifique necesariamente que Thomas Tuchel vaya a alinearlo de titular cuando lleguen los partidos importantes».
Los Tres Leones buscan inspirar a su fiel afición
Rashford ha recuperado la confianza tras una etapa productiva en España y ahora quiere hacer vibrar a la afición para acabar con 60 años de espera.
Muchos idolatrarán a la generación inglesa de 2026 y prepararán diversas formas de mostrar su apoyo, como pintarse la cara o agitar banderas. ¿Veremos también cortes de pelo futboleros, desde la cresta de David Beckham hasta el rapado rubio de Paul Gascoigne o Phil Foden?
Al preguntarle si la moda y el fútbol volverían a mezclarse durante el torneo de la FIFA en Norteamérica, Barnes respondió: «Esos días ya pasaron. Ahora los jugadores son sensatos y no dejan que nada se interponga al fútbol. Marcus Rashford lleva trenzas, pero los cortes de pelo ya no significan mucho. Se concentrarán en el fútbol, no en los peinados».
Quizá los niños aún no piensen en ir a la peluquería, pero buscan inspiración en Rashford y el resto de la selección, con la esperanza de lograr el primer título internacional desde 1966.
- viagogo
Los aficionados pueden imitar a sus ídolos del Mundial
Para celebrar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y acercar a los aficionados a la cultura, la nostalgia y las personalidades que definen el torneo, viagogo —el mercado de entradas para eventos en directo líder en el mundo— ha lanzado «World Cuts», una experiencia única en una barbería que recrea algunos de los peinados más emblemáticos del fútbol.
La experiencia gratuita de dos días tuvo lugar en la barbería Ruffians Barber Shop de Shoreditch, donde los aficionados podían elegir a su héroe futbolístico y salir con un look legendario inspirado en el torneo.
Para celebrarlo, el superaficionado del Manchester United, United Strand (Frank Ilett), acabó su maratón de dejar crecer el pelo y cambió su melena por tres peinados emblemáticos: los rizos de Carlos Valderrama, la cresta de David Beckham y el mullet de Chris Waddle.