Por qué los pretendientes de Khvicha Kvaratskhelia en la Premier League encuentran dificultades para ficharlo pese a contar con los fondos «desorbitados» necesarios para sacar al extremo del PSG
Kvaratskhelia se recupera actualmente de una lesión del ligamento cruzado anterior.
Kvaratskhelia no se irá a ninguna parte por ahora, ya que aún se encuentra en las primeras fases de su recuperación de una desafortunada lesión del ligamento cruzado anterior. El delantero de 25 años sufrió esa grave lesión de rodilla al realizar una entrada que parecía inofensiva durante un partido de la Champions League contra el Barcelona.
Estará varios meses de baja y, al término de un largo proceso de rehabilitación, tendrá que recuperar la forma y la condición física. El PSG confiará en poder ayudar a esta humilde superestrella de su plantilla a recuperarse por completo.
El PSG ha visto cómo Kvaratskhelia se convertía en una sensación mundial. El exjugador del Nápoles, que celebró un título de la Serie A en Italia, ha elevado su juego a nuevas cotas desde que llegó al Parque de los Príncipes en enero de 2025 por 80 millones de euros (67 millones de libras/89 millones de dólares).
La temporada pasada marcó 19 goles en todas las competiciones y alcanzó las dos cifras en asistencias. Además, ha ganado la Champions League dos veces consecutivas. Su precio de salida ahora probablemente superaría con creces los 100 millones de libras (133 millones de dólares).
- Getty/GOAL
Los clubes ricos de la Premier League se interesan por un extremo del PSG
Los equipos adinerados de Inglaterra no tendrían problemas para reunir esos fondos, pero Kvaratskhelia, que tiene contrato hasta 2029, no está en venta. Mulumbu lo reconoce: el excentrocampista del PSG, que habló en colaboración con Parimatch Online Casino, explicó a GOAL, al ser preguntado por posibles ofertas «locas» desde la Premier League: «Creo que habrá mucha demanda por muchos jugadores desde el Reino Unido y la Premier League. Pero, desde que Luis Enrique firmó un nuevo contrato con el PSG, creo que esos jugadores se quedarán mucho tiempo en Francia».
Preguntado también por si Kvaratskhelia era, antes de caer lesionado, el mejor extremo izquierdo del mundo, por encima de jugadores como Vinicius Junior y Luis Diaz, Mulumbu añadió: «La diferencia entre Kvaratskhelia y esos dos jugadores es que contribuye en ambos lados del campo. Baja mucho a defender y presiona. Lo que pasa es que tiene mala suerte porque no juega en una selección a la que la gente pueda reconocer como la mejor del mundo. Pero está haciendo grandes cosas en el PSG.
«Tiene mucha suerte de haber sufrido esta lesión porque creo que merece más en el Balón de Oro. Creo que el año pasado estaba entre los tres mejores extremos izquierdos del mundo».
¿Cómo puede Doue alcanzar el nivel de Yamal y Olise?
El PSG cuenta con un gran número de temibles opciones en ataque. En la banda contraria a la de Kvaratskhelia, Desire Doue se ha convertido en una de las mayores promesas del planeta tras ganar el prestigioso premio Golden Boy en 2025.
Al ser consultado sobre lo que el veloz internacional francés de 21 años necesita para alcanzar el nivel de Lamine Yamal y Michael Olise como extremo derecho capaz de causar estragos, Mulumbu afirmó: «Digamos que, por el sistema y la plantilla del PSG, Desire Doue no era considerado un líder del equipo debido a Ousmane Dembele. Pero en los dos últimos años ha demostrado que es muy decisivo: marca, da pases y asiste. Creo que esta temporada alcanzará el nivel de esos dos jugadores.
«Creo que tiene todas las cualidades. Tiene talento y está en un equipo en el que ya no había una gran estrella como [Kylian] Mbappe. Desde que Mbappe se marchó, creo que no consideraban realmente a Desire Doue un líder. Pero ahora lo veo y lo percibo incluso en la selección francesa: está asumiendo el liderazgo y será una gran amenaza esta temporada».
- Getty
Los campeones de la Champions League cuentan con numerosas opciones en ataque
Doue debería fijarse como objetivo marcar 20 goles en una misma temporada, una cifra que nunca ha alcanzado. Es el nivel al que llegan habitualmente los mejores de este deporte.
Kvaratskhelia también es más que capaz de alcanzar esos números y ya estará contando los días para volver a pisar el terreno de juego en algún momento de 2027. Cualquier indicio de interés desde la Premier League, mientras el Arsenal busca fichar a un extremo izquierdo contrastado, quedará sin respuesta durante una buena temporada.
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