Kvaratskhelia no se irá a ninguna parte por ahora, ya que aún se encuentra en las primeras fases de su recuperación de una desafortunada lesión del ligamento cruzado anterior. El delantero de 25 años sufrió esa grave lesión de rodilla al realizar una entrada que parecía inofensiva durante un partido de la Champions League contra el Barcelona.

Estará varios meses de baja y, al término de un largo proceso de rehabilitación, tendrá que recuperar la forma y la condición física. El PSG confiará en poder ayudar a esta humilde superestrella de su plantilla a recuperarse por completo.

El PSG ha visto cómo Kvaratskhelia se convertía en una sensación mundial. El exjugador del Nápoles, que celebró un título de la Serie A en Italia, ha elevado su juego a nuevas cotas desde que llegó al Parque de los Príncipes en enero de 2025 por 80 millones de euros (67 millones de libras/89 millones de dólares).

La temporada pasada marcó 19 goles en todas las competiciones y alcanzó las dos cifras en asistencias. Además, ha ganado la Champions League dos veces consecutivas. Su precio de salida ahora probablemente superaría con creces los 100 millones de libras (133 millones de dólares).