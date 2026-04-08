Por qué los grandes de la Premier League siguen de cerca al «nuevo Lewandowski»

Pietuszewski nació en mayo de 2008 en Białystok, Polonia. Mostró talento desde niño y a los seis años ingresó en la Talent Football Academy de su ciudad. Desde el principio, su primer entrenador, Rafal Muczynski, vio que tenía algo especial.

«Recuerdo la primera vez que lo vi en el campo. Destacaba por su dinamismo, velocidad y fuerza física en comparación con sus compañeros», contó Muczynski recientemente a Portal dos Dragoes. «Le encantaba regatear, desafiar rivales en el uno contra uno y entrenar; se notaba que el fútbol era lo más importante del mundo para él». Aunque ya competía en una categoría superior, no todo fue fácil.

«Recuerdo que tenía problemas de vista y jugaba con gafas, al estilo de Edgar Davids. Si perdíamos, se le empañaban las gafas y se notaba que lloraba», recuerda Muczynski en una entrevista con el medio polaco Weszlo. «A veces, tras un partido, lanzaba algo en el vestuario por la rabia. Si las cosas no salían como él quería, parecía que iba a destruir el mundo».

Aun así, sus virtudes sobresalían. Pronto se unió a la cantera del Jagiellonia, donde Muczynski lo dirigió otros siete años bajo la supervisión de la leyenda del club, Ryszard Karalus. Karalus quedó impresionado y valoró su agresividad como una virtud.

«Era un luchador, un poco gamberro. Le gustaba devolver los golpes en el campo», añadió Karalus en Weszlo. «Su actitud quizá se debió a la ausencia de su padre; lo crió su madre, y él buscaba una figura masculina de autoridad. Esa rebeldía lo hacía intrépido».

En 2022, Pietuszewski mostró que estaba listo para el fútbol senior: fue máximo goleador del campeonato polaco Sub-14 y luego marcó un hat-trick que dio al Jagiellonia una victoria 3-1 sobre el Cracovia en la Central Junior League Sub-17. Sin embargo, nadie imaginaba la tragedia que se avecinaba.