Preguntado por si algún equipo de la Premier League debería haber asumido ya un riesgo calculado con Parrott, especialmente de entre aquellos que necesitan goles tras dar el salto a la élite, el exinternacional irlandés Houghton, que habló con GOAL a través de Covers, que recoge ofertas actuales como un código promocional de Kalshi, dijo: «Tengo que ser sincero contigo, pensé que ya se habría marchado a estas alturas. Creo que, después de lo que ha hecho en Holanda y de lo que ha hecho con Irlanda, ha habido unos cuantos clubes siguiéndole.

«Una cosa que se puede decir de él es que ha pasado por mucho. Si miras lo que le ha pasado a esta joven promesa que venía pisando fuerte, se suponía que iba a ser esto, aquello y lo de más allá. Luego lo fueron cediendo. Las cosas no le iban bien.

«Se reinventó en Holanda. Hacer lo que ha hecho, salir adelante de la manera en que lo ha hecho, es algo que no tenía hace dos o tres años, pero que tiene ahora porque ha tenido que madurar. En muchos sentidos, ha pasado de ser un protegido, un chaval joven, a un hombre. Así es como yo lo veo. Ha madurado muchísimo.

«Le encanta el fútbol. Quiere triunfar. Así que me sorprende que no se haya hablado más de él. Sé que hubo una historia sobre el West Ham. No sé qué pasó y, en cierto modo, se vino abajo.

«Algunos de los equipos de la zona baja de la Premier League, si quieres llamarlo así. Me sorprende bastante que ninguno de ellos haya tanteado un poco la opción. No sé cuál es el precio, pero incluso si lo ficharas por entre 25 y 30 millones de libras y te metiera entre 12 y 14 goles, eso podría bastar para salvarte.

«Eso sería algo bueno porque creo que esta temporada va a ser realmente dura para muchos equipos. Veo mucha mediocridad, la liga se está igualando un poco más. Creo que hay dos o tres equipos arriba. Pero, a partir de ahí, ahora mismo hay muchos equipos que pueden ganar a los demás.

«Pero necesitas goleadores, necesitas a alguien que pueda mandar el balón al fondo de la red, y eso es lo que ha hecho Troy».