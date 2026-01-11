‘Hasta que se retire’: Por qué Lionel Messi seguirá siendo el ‘mejor del mundo’ mientras su excompañero del Barcelona, David Villa, le otorga la etiqueta de GOAT

Lionel Messi disfrutó de un productivo 2025 con los Herons, ayudándolos a un histórico triunfo en la MLS Cup. Mientras saboreaba la gloria colectiva, el superestrella sudamericano recibió la Bota de Oro y los honores de MVP, convirtiéndose en el primer jugador en asegurar este último de esos dos premios en campañas consecutivas.

La expectativa es que, tras haber inspirado a su país a una corona global en Qatar 2022, Messi formará parte de una defensa del título de la Copa del Mundo este verano, con el evento emblemático de la FIFA dirigiéndose a América, Canadá y México.

Si fuera a destacar para la Albiceleste nuevamente en otra exitosa búsqueda de honores internacionales, entonces un noveno Balón de Oro podría estar en las cartas. Se considera que cualquier cosa es posible cuando se trata de Messi.