Por qué Liam Rosenior ha dejado fuera de la convocatoria del Chelsea a Estevao Willian para el partido contra el Burnley

El partido del sábado supone el regreso de Parker a Stamford Bridge, y el entrenador del Burnley admite que será una ocasión especial. «Bueno, sí, lo es. Obviamente, pasé un tiempo en el Chelsea y, por diferentes motivos, fue una buena experiencia, la verdad.

Pero sí, es un club de fútbol fantástico y, obviamente, me enfrentaré a Liam, que también lo ha hecho muy bien en poco tiempo allí. Y viéndole desarrollarse como joven entrenador, le conocí cuando era asistente de Wayne en el Derby. Así que ha estado en su compañía y lo ha hecho muy bien en Estrasburgo, yendo al extranjero, y con lo que eso supone, sin duda. Así que, sí, lo ha hecho bien y estamos deseando que llegue el partido, sin duda».