Por qué Lamine Yamal pidió ser sustituido en la victoria del Barcelona que vio al adolescente registrar su 15.º gol de la temporada

Mientras que a Yamal se le dio un respiro contra el Mallorca, Marc Casadó vio más minutos de juego de lo habitual, ya que disputó los 90 minutos completos. Al explicar esa decisión, Flick dijo: “Tenemos muchos partidos y contamos con profesionales fantásticos. Él también merecía jugar. Frenkie no se encontraba del todo bien, así que decidí que debía descansar. Pero habría sido titular estuviera De Jong o no. Lo importante es que todos den un paso al frente. Estoy contento porque esa es la base del éxito. Si entrenas al 100 por ciento, entonces puedes jugar a un alto nivel en la competición”.

El internacional neerlandés De Jong fue un suplente sin utilizar para el Barça. Eso permitió que otro canterano, Tommy Marques, debutara con el primer equipo en los minutos finales, ya que ingresó cuando faltaban seis minutos.

El mediocampista de 19 años es otro de aquellos en los que el Barcelona tiene muchas esperanzas, y Flick añadió: “Este es nuestro camino y nuestra filosofía. Es bueno para el club y para La Masia. Respetamos el trabajo que realizan en la cantera. Tommy tiene mucho potencial; ya se puede ver. Estamos contentos de que haya tenido sus primeros minutos con el Barça.

“¡Podría ser el hermano pequeño de De Jong! También es un sueño para él. Puede jugar como mediocentro defensivo, como centrocampista, como mediocentro defensivo. Incluso como central derecho. Y eso es lo que me gusta y me encanta”.

Otra estrella formada en casa, Bernal, de 18 años, marcó su primer gol con el primer equipo del Barça tras lidiar con lesiones esta temporada. Flick se mostró encantado por el adolescente, diciendo: “Bueno, se pudo ver en el banquillo. Todos se levantaron y lo celebraron. Fue un momento increíble para él, un sueño hecho realidad. Para él, es otro paso en su camino para llegar a la cima”.