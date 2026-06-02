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Lamine Yamal Spain 2024Getty Images
Mohamed Saeed

Traducido por

¿Por qué Lamine Yamal no lleva el dorsal 10 de España? Su compañero en el Barcelona, Dani Olmo, habla de «problemas a puerta cerrada»

L. Yamal
España
World Cup
D. Olmo

Dani Olmo, estrella del Barcelona, ha desmentido los rumores sobre tensiones en la selección española tras conocerse los números de camiseta para el Mundial 2026. A pesar de su rápido ascenso al estrellato, el joven Lamine Yamal no llevará el ‘10’ este verano en Norteamérica.

  • Olmo resta importancia a la polémica sobre el número de dorsal

    Mientras La Roja se prepara para su nueva aventura mundial, la asignación de los números de las camisetas ha generado debate. Muchos esperaban que Yamal se hiciera con el 10, pero este sigue siendo de Olmo, mientras que el extremo de 18 años ha optado por conservar el 19 que usa en su club.

    Olmo aclaró que la decisión fue tranquila y que el vestuario sigue unido: «No hay problemas a puerta cerrada, no hay polémica por el 10. Son solo rumores», dijo en una reciente rueda de prensa.

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    Mantener la fórmula ganadora

    Para Olmo, conservar el dorsal 10 es cuestión de superstición y gusto personal. El mediapunta fue clave en la Euro 2024 y, con el equipo de Luis de la Fuente ya en la previa del Mundial, no ve motivo para cambiar algo que funciona.

    «Es un dorsal que ya he llevado antes, con el que ganamos la Eurocopa. Me gusta, así que ¿por qué cambiarlo si todo va bien?», añadió Olmo.

    Aunque la afición ve el 10 como el distintivo de la estrella, su constancia lo convierte en el candidato natural para seguir el legado, mientras España busca su segunda estrella.


  • Yamal, punto clave de la numeración no convencional

    La decisión de Yamal de conservar el 19 ha generado debate, pero no es el único caso llamativo. La selección española ha asignado el emblemático 9 al centrocampista Gavi, lo que ha causado revuelo en las redes.

    Tradicionalmente reservado para delanteros letales como Fernando Torres, el número lo lucirá ahora el combativo motor del centro del campo del Barcelona.

    Además, Pedri llevará el 20 y Ferran Torres el 7.

    La decisión de Yamal de conservar el 19 refleja su identidad anterior en el Barcelona, donde lo lució antes de heredar el 10 en el Camp Nou.

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    Un impulso para la forma física de la estrella adolescente

    Más allá de los números de la plantilla, hay buenas noticias sobre el estado físico de Yamal. El joven se perdió el final de la temporada nacional por una lesión, lo que hizo temer que no estuviera al 100 % para el primer partido del torneo. Sin embargo, Olmo ha ofrecido información tranquilizadora sobre la recuperación de su compañero.

    «Le veo bien. Está entrenando poco a poco como parte de su rehabilitación. Está progresando bien y estamos contentos con eso», señaló Olmo.

    La selección española afinará su preparación con un amistoso ante Irak este jueves, donde De la Fuente probará variantes antes del debut.

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