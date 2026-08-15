La Roma acelera en el mercado y, tras una primera fase de valoraciones, sondeos, contactos y objetivos perfilados, ahora ha llegado el momento del movimiento decisivo: después de fichar a Castro y Koulierakīs, la Roma ha anunciado la incorporación del carrilero derecho. En los últimos días, el director deportivo Tony D'Amico llegó a un acuerdo con el Atlético de Madrid para la llegada a la capital de Nahuel Molina, argentino de la clase del 98 y ex del Udinese, del que los Colchoneros lo habían fichado en 2022 por 20 millones de euros. Y esta venta, junto con la de Ruggeri, le ha servido al club español para lanzarse al asalto del Cuti Romero adelantándose al Inter.
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Por qué la Roma ha fichado a Molina y cómo puede jugar con Gasperini
Molina a la Roma, rol y características
Los carrileros son fundamentales para el juego de Gasperini; el entrenador le da mucha importancia a tener en esa posición jugadores con determinadas características y Molina representa el perfil de lo que había pedido: recorrido y agresividad, es un jugador que empuja pero que también sabe defender, va al espacio y además es bueno para meterse en los huecos dentro del área. El clásico carrilero de toda la banda típico de los equipos del técnico ex Atalanta, uno de esos jugadores que puede poner el balón al segundo palo para el carrilero de la banda opuesta —el titular en la izquierda debería ser Wesley— o encontrarse él mismo haciendo un tap-in a pocos metros de la portería rival.
Molina a la Roma, los costes de la operación
Además, está la cuestión de los costes: porque fichar a un jugador de la experiencia y la calidad de Molina por un paquete global de menos de 20 millones de euros entre cantidad fija y bonus para la Roma ha sido una oportunidad que no han querido dejar escapar. Entrando en el detalle de la operación, por el carrilero argentino la Roma ha gastado 13 millones de parte fija más otros 4 en posibles bonus ligados al rendimiento del jugador y a los objetivos que alcance el equipo de Gasperini. El contrato vence en junio de 2030 y el salario es de 2,8 millones netos por temporada más 200.000 euros en bonus.
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