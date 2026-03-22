Por qué la Roma fichó a Robinio Vaz: las cifras del acuerdo con el Marsella, su salario y la rápida actuación de Massara

La Roma lo fichó sobre todo como una inversión a largo plazo para el futuro, pero con la idea de darle minutos desde el principio; y tras unas cuantas apariciones en el transcurso de los partidos, el delantero francés marcó su primer gol con la camiseta giallorossa en el partido en casa contra el Lecce (en el que también entró en la segunda parte en sustitución de El Aynaoui). Massara cerró el fichaje de Vaz con una operación relámpago en Francia tras el estancamiento de la operación Zirkzee; la idea del director deportivo era poner a disposición de Gasperini otro delantero además de Malen —fichado también en enero— y las lesiones de Dovbyk y Ferguson aceleraron la operación.



