Cuando estaba en Francia, Robinio Vaz era considerado uno de los mejores talentos de la Ligue 1. Delantero nacido en 2007, el pasado mes de enero la Roma lo fichó del Marsella a título definitivo —también se había barajado una cesión con opción de compra obligatoria— en una operación llevada a cabo por los dos directores deportivos Benatia y Massara, pero Federico Balzaretti, también exjugador de la Roma como Benatia y subdirector deportivo del Marsella, desempeñó un papel clave en el cierre definitivo del acuerdo. La cifra total asciende a 30 millones de euros, 25 de parte fija más otros 5 millones en bonificaciones (3 fácilmente alcanzables y 2 más complicadas).
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Por qué la Roma fichó a Robinio Vaz: las cifras del acuerdo con el Marsella, su salario y la rápida actuación de Massara
LA OFENSIVA DE MASSARA
La Roma lo fichó sobre todo como una inversión a largo plazo para el futuro, pero con la idea de darle minutos desde el principio; y tras unas cuantas apariciones en el transcurso de los partidos, el delantero francés marcó su primer gol con la camiseta giallorossa en el partido en casa contra el Lecce (en el que también entró en la segunda parte en sustitución de El Aynaoui). Massara cerró el fichaje de Vaz con una operación relámpago en Francia tras el estancamiento de la operación Zirkzee; la idea del director deportivo era poner a disposición de Gasperini otro delantero además de Malen —fichado también en enero— y las lesiones de Dovbyk y Ferguson aceleraron la operación.
¿CUÁNTO GANA ROBINIO VAZ EN EL ROMA?: LOS DETALLES DEL CONTRATO
Robinio Vaz —descubierto en Francia por Roberto De Zerbi— ha firmado con la Roma un contrato hasta junio de 2030; su salario ronda los 2 millones de euros entre la parte fija y las primas (es el sueldo más alto que ha cobrado en toda su carrera); por el momento se le considera el suplente de Malen y es probable que el francés termine la temporada desempeñando este papel en la plantilla, pero no se descarta que en el futuro pueda tener un papel más protagonista en el proyecto de la Roma.