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Por qué la misteriosa lesión de Alexander Sorloth está provocando un gran quebradero de cabeza al técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone
Sorloth sigue de baja tras un mes fuera
Sorloth sigue sin poder entrenarse sobre el césped en Majadahonda un mes después de sufrir una contractura muscular, según Mundo Deportivo. El internacional noruego todavía no se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo junto a sus compañeros del Atlético. La lesión ya ha obligado al delantero a perderse los cinco primeros partidos oficiales de los rojiblancos en la nueva temporada. Su ausencia continuada ha generado un vacío importante en ataque para Simeone.
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El comunicado médico destaca el retraso en el proceso de recuperación del delantero
El club anunció oficialmente el contratiempo físico del delantero el 12 de agosto. En ese momento, los servicios médicos preveían un plan de entrenamiento individualizado para gestionar su recuperación.
"Alexander Sorloth sufre una contractura muscular, según han determinado los servicios médicos del club", confirmó el Atlético en su comunicado. "El delantero noruego se entrenará en sesiones individuales y su evolución determinará su regreso al grupo".
Sin embargo, un mes después, el delantero todavía no ha pisado el césped. La prolongada baja ha frustrado los planes para que desempeñe un papel clave en la delantera de Simeone.
Simeone, obligado a una reestructuración táctica continua
La ausencia de Sorloth agravó una importante escasez de delanteros reconocidos al inicio de la campaña. Julian Alvarez se incorporó tarde tras las especulaciones sobre su traspaso en verano y una enfermedad, y no hizo su primera titularidad hasta el miércoles contra el Liverpool en Anfield.
Mientras tanto, el fichaje del último día de mercado Jonathan David llegó tarde en la ventana de transferencias. En consecuencia, Simeone se vio obligado a utilizar a Ademola Lookman fuera de posición como delantero centro, mientras que Alex Baena y Kang-in Lee también actuaron en punta.
Sorloth estuvo muy vinculado con una salida en verano, al despertar un serio interés de la Juventus junto con consultas desde Turquía. Sin embargo, el Atlético se negó a vender a su delantero por menos de su valoración completa, superior a los 30 millones de euros.
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Delantera noruega apunta a volver a la acción tras el parón
El Atlético afronta ahora un exigente calendario de tres partidos en siete días antes del próximo parón internacional. Los colchoneros visitarán a la Real Sociedad el domingo antes de recibir a Osasuna el miércoles y a su rival, el Real Madrid, en el derbi del próximo domingo.
Salvo que Sorloth regrese de forma sorprendente a los entrenamientos con el grupo a comienzos de la próxima semana, está prácticamente descartado para esos partidos clave. La fecha realista para su regreso está fijada ahora en el 10 de octubre, ante el Alavés en Mendizorroza.
Simeone espera que el próximo parón de tres semanas dé al delantero escandinavo el tiempo suficiente para alcanzar su mejor forma física. Recuperar a Sorloth para la plantilla dará por fin al Atlético la referencia que le ha faltado en ataque.
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