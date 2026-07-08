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Por qué la «indiferencia» de Michael Olise es positiva: el exinternacional francés Patrice Evra explica al extremo del Bayern de Múnich cuál es la parte «más difícil» de ser una superestrella
Un ascenso meteórico: de Reading al Mundial para Olise
Olise llegó al torneo tras una gran temporada 2025-26 con 20 goles y 20 asistencias en 52 partidos. Su buen momento continúa en la lucha por el título, donde ha brillado junto a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.
A sus 24 años ha avanzado rápido: en 2021 jugaba en el Reading de la Championship. Su paso por el Crystal Palace le lanzó a la Premier League y de ahí saltó a Alemania en un traspaso millonario. Su estrella no muestra signos de apagarse.
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Por qué el carácter enigmático de Olise se ve como algo positivo
El camino de Olise hacia la cima no ha sido fácil ni convencional, pues ha ido a contracorriente de muchas tendencias. Al preguntarle por su valoración de ese notable ascenso, el exjugador de la selección francesa Evra —en colaboración con Stake— declaró a GOAL: «Michael Olise no me sorprende. Llevo ya un tiempo disfrutando mucho viéndole jugar. Todos ven su talento, pero lo que más me gusta es su madurez. Nunca se apresura; juega con calma, aunque el reloj corra.
Me encanta su naturalidad; algunos creen que está demasiado relajado, pero yo veo un control sereno. Los mejores hacen que lo difícil parezca sencillo.
«Sabe marcar, crear, combinar, mantener la posesión y trabajar para el equipo. A sus 24 años ya no es un chaval, pero si mantiene esa ambición, Francia tendrá un jugador de primer nivel durante mucho tiempo».
Cómo se forja una superestrella: cómo Olise puede mantenerse en ese nivel
El valor de Olise se ha disparado y, según rumores, está en la mira del Real Madrid. Se dice que Florentino Pérez pagaría 223 millones de euros (191 millones de libras/255 millones de dólares) por otro «galáctico».
Es lógico preguntarse si alguien merece esa cifra. Olise brilla ahora, pero la historia del fútbol está llena de estrellas que se apagaron tras breve fulgor.
Al ser preguntado sobre cómo puede Olise evitar ese destino, Evra añadió: «Lo más difícil en el fútbol no es llegar a la cima. Lo más difícil es mantenerse ahí. El talento puede abrir la puerta, pero tus hábitos deciden si te quedas en la habitación.
Michael debe proteger lo que le hace especial: mantener a su gente, disfrutar del fútbol, seguir trabajando y no creerse demasiado lo que se dice. Cada año los defensas te estudian más y la afición espera más; ahí se ve quién va en serio.
«Por lo que veo, no parece alguien que juegue para llamar la atención. Parece alguien que ama este deporte. Si conserva esa alegría, se mantiene humilde y nunca piensa que ya ha llegado a la cima, podrá mantenerse en lo más alto durante mucho tiempo».
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El Mundial y el Balón de Oro: objetivos ambiciosos para Olise
Olise no se deja llevar por el revuelo mediático. Mantiene los pies en el suelo y quiere aprovechar al máximo su potencial.
Un triunfo en el Mundial sería otro hito en su carrera y le daría opciones de pelear —junto a Mbappé y el inglés Harry Kane— por el Balón de Oro si conquista el título con Les Bleus.
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