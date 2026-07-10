Por qué la «arrogancia» de Jude Bellingham es más productiva que la de Mohamed Salah, según una exestrella de Inglaterra que rechaza las críticas «ridículas» al líder de los Tres Leones

Tras su famosa celebración «¿quién más?» en la Euro 2024, el excentrocampista inglés Murphy —en colaboración con BetWright— declaró a GOAL: «Es un futbolista completo: tiene calidad, potencia, técnica y físico. Además, muestra una mentalidad y una confianza que pocos jóvenes exhiben; quizá solo Stevie G, Rooney u Owen.

Lleva años demostrando su nivel. No me sorprende lo que hace. En la Eurocopa, aunque el equipo jugó mal, él siempre fue el protagonista. Lo vi en partidos donde intentaba cambiar el partido: marcó de chilena y de cabeza en el primer encuentro para darnos la victoria.

Tiene algo que muy pocos jugadores poseen: equilibrio entre habilidad y mentalidad, además de gran confianza. Me pareció extraño repasar las entrevistas en las que me preguntaban si Bellingham sería titular o no, o sobre Rogers. Me resultó ridículo, no porque Rogers no sea brillante, sino porque el nivel de Bellingham está un peldaño por encima y lo ha demostrado en los grandes torneos.

«De hecho, incluso dejando de lado el fútbol internacional, llegar al Madrid y hacer lo que hizo aquella temporada es sencillamente increíble. La única razón por la que esta temporada no le ha ido del todo bien es por algunas lesiones.

Si está en forma, juega, y da igual dónde. Me alegro por él: a algunos les molesta su confianza, pero a mí me encanta porque nunca afecta a su rendimiento.

«Hay jugadores que se creen increíbles —y lo son—, pero a veces se pasean por el campo pensando que el esquema debería adaptarse a ellos. Él no es de esos».