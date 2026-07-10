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Por qué la «arrogancia» de Jude Bellingham es más productiva que la de Mohamed Salah, según una exestrella de Inglaterra que rechaza las críticas «ridículas» al líder de los Tres Leones
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Dudas previas al Mundial sobre la convocatoria de Bellingham
Antes del torneo en Norteamérica, surgieron dudas sobre el papel de Bellingham en los planes de títulos de Thomas Tuchel. Muchos pedían que este mediocampista de 23 años quedara detrás de Morgan Rogers en la jerarquía.
Algunos incluso sugirieron marginarlo, antes de que Phil Foden, Cole Palmer y Morgan Gibbs-White sufrieran esa misma suerte. Una vez más se demuestra que, aunque la forma es pasajera, la clase perdura.
Cuatro goles marcados en la trayectoria hasta los cuartos de final del Mundial
Bellingham fue titular en el debut de Inglaterra y lideró la victoria 4-2 sobre Croacia. También abrió el marcador ante Panamá.
Cuando Inglaterra necesitaba un revulsivo, Bellingham y el capitán Harry Kane, autor de múltiples récords, asumieron el liderazgo. Ambos marcaron en la emocionante victoria en octavos de final contra México en el emblemático Estadio Azteca.
Bellingham marcó un rápido doblete en la primera parte, desatando nuevas celebraciones. Aunque su carácter ha sido cuestionado, su enorme confianza lo convierte en una superestrella mundial.
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¿Quién más? Por qué la confianza de Bellingham es positiva
Tras su famosa celebración «¿quién más?» en la Euro 2024, el excentrocampista inglés Murphy —en colaboración con BetWright— declaró a GOAL: «Es un futbolista completo: tiene calidad, potencia, técnica y físico. Además, muestra una mentalidad y una confianza que pocos jóvenes exhiben; quizá solo Stevie G, Rooney u Owen.
Lleva años demostrando su nivel. No me sorprende lo que hace. En la Eurocopa, aunque el equipo jugó mal, él siempre fue el protagonista. Lo vi en partidos donde intentaba cambiar el partido: marcó de chilena y de cabeza en el primer encuentro para darnos la victoria.
Tiene algo que muy pocos jugadores poseen: equilibrio entre habilidad y mentalidad, además de gran confianza. Me pareció extraño repasar las entrevistas en las que me preguntaban si Bellingham sería titular o no, o sobre Rogers. Me resultó ridículo, no porque Rogers no sea brillante, sino porque el nivel de Bellingham está un peldaño por encima y lo ha demostrado en los grandes torneos.
«De hecho, incluso dejando de lado el fútbol internacional, llegar al Madrid y hacer lo que hizo aquella temporada es sencillamente increíble. La única razón por la que esta temporada no le ha ido del todo bien es por algunas lesiones.
Si está en forma, juega, y da igual dónde. Me alegro por él: a algunos les molesta su confianza, pero a mí me encanta porque nunca afecta a su rendimiento.
«Hay jugadores que se creen increíbles —y lo son—, pero a veces se pasean por el campo pensando que el esquema debería adaptarse a ellos. Él no es de esos».
Por qué el carácter de Bellingham difiere del de Salah, leyenda del Liverpool
Al insistirle sobre esas cualidades —dado que los mejores del sector suelen difuminar la línea entre la confianza y la arrogancia—, Murphy añadió: «No siempre va de la mano de una ética de trabajo fenomenal.
«Si miramos atrás, muchos cracks no presionaban ni cerraban espacios: Salah es un buen ejemplo. No le importa defender, pero no importa porque te hace ganar muchos partidos. Bellingham lo tiene todo.
«A mí me parece increíble. Parece que lo disfruta. Parece capaz de ganar partidos él solo. Es un jugador fenomenal. Quienes cuestionaron si debía jugar, o algunos artículos que sugerían que se quedara en casa, deberían estar avergonzados y, de hecho, pedir disculpas públicamente».
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Mundial 2026: Inglaterra vs. Haaland y Noruega en Miami
Bellingham suma cuatro goles y una asistencia en el Mundial 2026. Sin él, Inglaterra no estaría preparando los cuartos de final del sábado ante Erling Haaland y Noruega.
En el sofocante centro de Miami, donde se jugará el partido, necesitará otra gran actuación: un talento generacional listo para las grandes ocasiones que recuerda por qué nunca debe descartarse.
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