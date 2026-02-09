Por qué Joan Laporta ha «dimitido» como presidente del Barcelona ante la proximidad de las elecciones: explicación.

Laporta entra en la carrera como gran favorito, pero no se presentará sin oposición. El número de rivales ha aumentado a cuatro, con Víctor Font emergiendo una vez más como el principal antagonista. Font, que quedó en segundo lugar tras Laporta en las elecciones de 2021 con 16 679 votos frente a los 30 184 de Laporta, ha pasado los últimos cinco años cultivando una plataforma de modernización y prudencia financiera.

Junto a Font, se presentan Marc Ciria, Xavier Vilajoana y Joan Camprubi, quienes han anunciado su intención de postularse. Sin embargo, anunciar una candidatura es solo el primer paso. Para que sus nombres aparezcan en las papeletas electorales en marzo, cada aspirante debe superar la famosa fase de recogida de firmas.

Todos los candidatos, incluido Laporta, deben presentar 2321 firmas válidas de socios del club que respalden su candidatura. Este umbral suele actuar como filtro, reduciendo el número de candidatos a aquellos que cuentan con un apoyo genuino de la base. En elecciones anteriores, numerosos «precandidatos» han caído en este obstáculo, y la lucha por las firmas será la primera prueba real del sentimiento anti-Laporta entre la afición.

