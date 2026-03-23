Por qué Japón se encuentra a la altura de Inglaterra, la selección femenina de Estados Unidos y España como aspirante al Mundial Femenino de 2027, y cómo su triunfo en la Copa de Asia lo demostró

En la Copa del Mundo Femenina de 2023, las Nadeshiko dieron una muestra de su potencial. Con la sexta plantilla más joven del torneo, el equipo de Futoshi Ikeda goleó a España por 4-0 en un impresionante partido de la fase de grupos que hizo que muchos se replantearan sus valoraciones sobre La Roja. Al final, ese resultado no sería un indicador perfecto de cómo se desarrollaría el torneo. Ambas selecciones iban a volver a enfrentarse en cuartos de final, pero Japón tropezó ante Suecia, equipo al que España acabaría venciendo por 2-1 en cuartos de final en su camino hacia el título.

Avancemos poco menos de tres años y muchas cosas han cambiado. Japón cuenta con un nuevo cuerpo técnico, liderado por el exseleccionador de Dinamarca Nils Nielsen, y esa joven plantilla ha ganado en experiencia sin separarse. De hecho, 18 jugadoras de la última Copa del Mundo formaron parte del equipo que triunfó en la Copa de Asia el sábado, al vencer a la anfitriona Australia por 1-0 en la final y alzarse con un merecido título, tras haberse destacado como el mejor equipo a lo largo de todo el torneo.

Japón dejó huella en muchos con aquella sorprendente y abultada victoria sobre España en 2023 y ahora está demostrando que aquel rendimiento no fue flor de un día. Ganadoras del Mundial en 2011 y finalistas en 2015, las Nadeshiko vuelven a parecer aspirantes al mayor premio del panorama internacional, con una nueva generación de talento que, en su mayoría, está triunfando en el extranjero, más que en casa.