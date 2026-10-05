La primera y la segunda de los cuatro grupos se clasifican para los cuartos de final de la Nations en marzo. Quien termine en tercera posición tiene dos opciones: las dos “peores” se juegan la permanencia en la Liga A, junto con las dos “mejores cuartas”, contra las segundas de la Serie B, en un playoff por no descender. Por último, las dos “peores cuartas” bajan directamente a la Liga B. Ganar hoy, sin una victoria de Bélgica en Francia, haría que los partidos de noviembre fueran interesantes de cara a la clasificación para los cuartos de final. En ese caso haría falta sumar los tres puntos contra el equipo de van Bommel, pero ya habrá tiempo para pensarlo. Mientras tanto, después de tres jornadas, somos la “mejor tercera”.



