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«¿Por qué irse a otro sitio?» El futuro de Erling Haaland en el Manchester City, a debate mientras Andy Cole descarta objetivos de «récord» para el prolífico delantero noruego
Haaland ha reescrito los libros de historia de la Premier League
Tras consolidar y mejorar su reputación en sus etapas en el Molde, el Red Bull Salzburg y el Borussia Dortmund, Haaland siguió los pasos de su padre, Alf Inge, al incorporarse al City en el verano de 2022. En ese momento costó una ganga de 51 millones de libras (69 millones de dólares).
Ahora podría valer cuatro veces esa cantidad, con 167 goles marcados para su actual club en 203 partidos. Haaland ha alcanzado el centenar de goles en la máxima categoría inglesa en el menor número de encuentros (111).
El City lo tiene atado con contrato hasta 2034, pero se han planteado muchas dudas sobre si esos términos se respetarán. Los informes sobre el interés de los gigantes de LaLiga Barcelona y Real Madrid nunca parecen estar lejos. Un nuevo desafío podría atraer al jugador de 26 años en algún momento, tras haber entrado en su quinta temporada en el Etihad Stadium.
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¿Cuánto tiempo más pasará Haaland en Inglaterra?
Preguntado por cuánto tiempo más pasará Haaland en Manchester, el exdelantero del City Cole, que hablaba en nombre de Unibet Casino, dijo a GOAL: «Creo que la única persona que puede responder es el propio Haaland, cuánto tiempo quiere quedarse en Inglaterra.
«Tiene un contrato de larga duración con el Manchester City. Da la sensación de que lo está disfrutando mucho. Da la sensación de que tiene un gran impacto en el vestuario del Manchester City. Y si estás disfrutando de tu fútbol, en última instancia, ¿por qué querrías irte a otro sitio? Pero, como he dicho, tendrías que hacerle esa pregunta a Haaland, dónde está mental y físicamente, y qué le gustaría hacer de cara al futuro».
Aunque Haaland ha reescrito los libros de historia, hazañas de ese tipo no dominan sus pensamientos. Lo suyo es marcar goles, ganar títulos y ser el jugador de equipo definitivo. Cole añadió sobre esa mentalidad: «Yo soy un individuo. ¿Por qué te importan los récords? Los récords están para batirlos.
«Si te preocupan los récords y cosas así, creo que eso es un poco autocomplaciente. En última instancia, se trata de un equipo. Ahora, si tu equipo te pone en una posición para que puedas batir el récord, tienes que dar las gracias a tus compañeros por darte la oportunidad de hacer exactamente eso. Entiendo por qué no le preocupan ese tipo de cosas, porque a mí tampoco me preocuparon nunca».
El Real Madrid y el Barcelona siempre están al acecho
Otro exjugador del City, el centrocampista alemán Dietmar Hamann, dijo recientemente a GOAL, cuando le preguntaron si Haaland podría salir del Etihad en un futuro no muy lejano: «Bueno, lo ha ganado todo, ¿no? Ganó la Champions League, ganó la Premier League, y no estoy seguro de cuánto tiempo le queda, firmó un contrato muy largo, ¿no?
«Obviamente, no depende de él si se irá o si puede irse, pero creo que es algo natural cuando lo has ganado todo, cuando has estado en el club durante cierto tiempo. Incluso nació en Inglaterra, ¿no?, porque su padre jugó en la Premier League. Creo que puede llegar un momento en el que diga, cuando Barcelona o el Madrid llamen, “sí”. Creo que siempre hay una posibilidad, pero si el City dice que no, con el contrato que tiene, entonces podría ser complicado porque tampoco saldrá barato».
- Getty
Haaland tiene contrato hasta 2034
Haaland no ha dado ninguna señal de que esté planeando un nuevo comienzo, pero su padre ha dejado entreabiertas las puertas que conducen a España. No se puede descartar nada cuando se trata de uno de los delanteros más temibles del planeta.
El City será comprensiblemente reacio a desprenderse de su activo más preciado, pero también será consciente de que la ambición individual no se puede frenar y de que su '9', que brilló con su selección en el Mundial de 2026 y atrajo a más admiradores, bien podría apetecerle algo diferente una vez que no le quede nada por conseguir en Inglaterra.
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