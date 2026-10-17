¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

¿Por qué Inzaghi es injusto con Rúben Neves en Al Hilal? Una joya en el lugar equivocado

FEATURES
Al Hilal
1ª División
Rúben Neves
S. Inzaghi
Arabia Saudí
Portugal
Italia

El entrenador italiano no sabe utilizar a la estrella portuguesa como se requiere.

El Al Hilal saudí cuenta con uno de los mejores centrocampistas capaces de controlar el ritmo de los partidos y generar ocasiones con pases excepcionales, pero la paradoja es que el italiano Simone Inzaghi no aprovecha al portugués Rúben Neves de la forma que corresponde a su potencial, después de utilizarlo en roles y posiciones distintas, lejos de su puesto natural de mediocentro, el que podría darle una mayor influencia en la construcción del juego y en el liderazgo del sistema ofensivo del Zaeem.

Y pese a que Neves sigue ofreciendo niveles destacados desde que Inzaghi asumió las riendas del Al Hilal, la manera de emplearlo abre la puerta a los interrogantes sobre hasta qué punto el equipo está sacando partido de su mejor virtud, pues en lugar de concederle libertad para manejar el centro del campo y repartir los pases que rompen las líneas rivales, el jugador se encuentra en ocasiones en la línea defensiva, como si desempeñara un papel destinado a compensar los problemas de salida desde la defensa, a costa de su capacidad para marcar la diferencia en las zonas más influyentes.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Neves en la línea defensiva: ¿solución a un problema o desperdicio de su potencial?

    El problema de fondo reside en la necesidad del Al Hilal de mejorar la salida del balón desde atrás, especialmente cuando se enfrenta a rivales que apuestan por la presión alta y el cierre de espacios.

    Y ante el hecho de que los dos centrales no siempre cuentan con la capacidad suficiente para construir el juego y enviar pases largos precisos al último tercio, parece que Inzaghi recurre a Neves para ayudar a superar la presión desde zonas más retrasadas.

    Pero esa solución conlleva un coste táctico evidente: cuando Neves retrocede junto a los defensas, el Al Hilal pierde a un jugador capaz de controlar el ritmo del centro del campo y dirigir el juego desde la zona profunda, además de alejarse de las zonas en las que puede filtrar el balón a los delanteros y generar ocasiones con mayor eficacia, ya que el portugués no solo posee precisión en el pase, sino que también sabe leer los espacios y escoger el momento adecuado para pasar de la fase de construcción al ataque.

    Es cierto que Neves puede enviar balones largos milimétricos al último tercio incluso desde posiciones retrasadas, pero su presencia en el puesto de pivote le ofrece opciones más amplias, ya sea mediante el pase vertical entre líneas, el cambio de orientación del juego o la recepción del balón bajo presión para reorganizar el ataque.

    De ahí que el problema no esté en su capacidad para asumir las tareas defensivas, sino en el exceso de uso que se le da lejos de la zona en la que puede tener el mayor impacto posible.

  • Los números de Neves desnudan la paradoja

    Lo más llamativo es que Neves mantiene su producción ofensiva pese a estos roles cambiantes, después de haber marcado 7 goles y dado 4 asistencias en 11 partidos en las distintas competiciones esta temporada, con un total de 11 contribuciones de gol.

    Son cifras destacables para un centrocampista y revelan su capacidad para llegar a las zonas de peligro y marcar la diferencia, incluso cuando no siempre recibe el rol que se adapta por completo a sus características.

    La temporada pasada, Neves también ofreció números contundentes, al contribuir en 22 goles en 43 partidos en los distintos torneos, lo que confirma que su influencia no se limita a recuperar el balón o a ordenar el juego, sino que se extiende a marcar y a generar ocasiones.

    Este balance hace lógico preguntarse si el Al Hilal está aprovechando todas sus capacidades o si recurre a él en más de una función a costa de su especialidad principal.

    Lee también: ¿Crisis o solución? Saud y Salem, un «dolor de cabeza» que se avecina para Jesus

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ¿Necesita Inzaghi devolver a Ruben Neves a su posición natural?

    Esto no significa que utilizar a Neves en la línea defensiva sea un error en todos los casos, pues puede ser una solución adecuada ante determinados rivales, especialmente cuando Al Hilal necesita a un jugador capaz de dar el pase bajo presión.

    Sin embargo, convertir ese rol en una opción recurrente puede limitar la capacidad del equipo para controlar el centro del campo y hacer que Neves sea el responsable de superar los problemas de salida del balón, en lugar de aprovecharlo para generar superioridad numérica y técnica en las zonas adelantadas.

    Inzaghi necesita encontrar un mejor equilibrio entre la calidad en la salida desde atrás y la influencia de Neves en el medio campo, ya sea devolviéndolo con mayor frecuencia a la posición de pivote o proporcionando otras alternativas que ayuden a los defensas a iniciar los ataques sin arrastrar constantemente al portugués a la línea defensiva. La presencia de Neves en su posición natural podría dar a Al Hilal una mayor capacidad para romper los bloques defensivos y controlar el ritmo, aprovechando sus pases verticales y su capacidad para generar ocasiones.

    Por lo tanto, no se puede afirmar que Inzaghi no saca provecho de Neves, ya que los números apuntan a un jugador que aporta mucho a Al Hilal, pero la verdadera pregunta es si el entrenador está extrayendo de él todo su potencial.

    Neves no es simplemente un futbolista capaz de sacar el balón desde atrás, sino un eje con capacidad para controlar el partido y marcar la diferencia desde la profundidad. Y si Inzaghi logra emplearlo de mejor manera, el portugués podría convertirse en un arma más peligrosa dentro del sistema de Al Hilal, en lugar de desgastar parte de sus cualidades resolviendo los problemas de construcción defensiva.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
HIL

HIL

1ª División

19 oct 2026

ALH

ALH