¿Por qué Inzaghi es injusto con Rúben Neves en Al Hilal? Una joya en el lugar equivocado

El problema de fondo reside en la necesidad del Al Hilal de mejorar la salida del balón desde atrás, especialmente cuando se enfrenta a rivales que apuestan por la presión alta y el cierre de espacios.

Y ante el hecho de que los dos centrales no siempre cuentan con la capacidad suficiente para construir el juego y enviar pases largos precisos al último tercio, parece que Inzaghi recurre a Neves para ayudar a superar la presión desde zonas más retrasadas.

Pero esa solución conlleva un coste táctico evidente: cuando Neves retrocede junto a los defensas, el Al Hilal pierde a un jugador capaz de controlar el ritmo del centro del campo y dirigir el juego desde la zona profunda, además de alejarse de las zonas en las que puede filtrar el balón a los delanteros y generar ocasiones con mayor eficacia, ya que el portugués no solo posee precisión en el pase, sino que también sabe leer los espacios y escoger el momento adecuado para pasar de la fase de construcción al ataque.

Es cierto que Neves puede enviar balones largos milimétricos al último tercio incluso desde posiciones retrasadas, pero su presencia en el puesto de pivote le ofrece opciones más amplias, ya sea mediante el pase vertical entre líneas, el cambio de orientación del juego o la recepción del balón bajo presión para reorganizar el ataque.

De ahí que el problema no esté en su capacidad para asumir las tareas defensivas, sino en el exceso de uso que se le da lejos de la zona en la que puede tener el mayor impacto posible.