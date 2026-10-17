¿Por qué Inzaghi es injusto con Rúben Neves en Al Hilal? Una joya en el lugar equivocado

El Al Hilal saudí cuenta con uno de los mejores centrocampistas capaces de controlar el ritmo de los partidos y generar ocasiones con pases excepcionales, pero la paradoja es que el italiano Simone Inzaghi no aprovecha al portugués Rúben Neves de la forma que corresponde a su potencial, después de utilizarlo en roles y posiciones distintas, lejos de su puesto natural de mediocentro, el que podría darle una mayor influencia en la construcción del juego y en el liderazgo del sistema ofensivo del Zaeem.
Y pese a que Neves sigue ofreciendo niveles destacados desde que Inzaghi asumió las riendas del Al Hilal, la manera de emplearlo abre la puerta a los interrogantes sobre hasta qué punto el equipo está sacando partido de su mejor virtud, pues en lugar de concederle libertad para manejar el centro del campo y repartir los pases que rompen las líneas rivales, el jugador se encuentra en ocasiones en la línea defensiva, como si desempeñara un papel destinado a compensar los problemas de salida desde la defensa, a costa de su capacidad para marcar la diferencia en las zonas más influyentes.