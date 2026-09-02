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«¿Por qué iba a ir al Manchester United?» - Cole Palmer recupera la sonrisa en el Chelsea en una amistosa batalla de goles y asistencias con su íntimo amigo Morgan Rogers, de 117 millones de libras
Palmer vuelve a encontrar su mejor nivel tras quedarse fuera del Mundial
Palmer soportó una exigente campaña 2025-26 tanto en rendimiento como en el plano físico, y las cifras que firmó durante una temporada de debut en la que ganó el premio al Jugador Joven del Año de la PFA en el oeste de Londres bajaron considerablemente.
Tras ver portería en 25 ocasiones aquella temporada, el jugador de 24 años, que ha saboreado los triunfos en la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA con el Chelsea, se quedó en solo 11 goles el curso pasado. Posteriormente, fue descartado para el Mundial de 2026.
Se plantearon dudas sobre si el aficionado del Manchester United desde niño y producto de la cantera del City podía volver a casa. Sin embargo, se ha visto acompañado en la capital inglesa por Rogers, con la exestrella del Aston Villa completando un traspaso récord de 117 millones de libras (158 millones de dólares).
Rogers y Palmer han empezado 2026-27 viendo puerta, en medio de un inicio impecable del Chelsea, y parece que están listos, junto al delantero brasileño Joao Pedro, para liderar el asalto al título de la Premier League.
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El Manchester United había sido vinculado con un fichaje de Palmer
Preguntado por si Palmer podría pasar ahora varios años en Stamford Bridge después de recuperar su chispa apagada, el exdefensa del Chelsea Huth, que hablaba en asociación con un casino online que cuenta con juegos relacionados con el deporte, dijo a GOAL: «¿Por qué iba a irse al Man U? De todos modos, no habría pensado que fuera a irse al Man U.
»Los tres mejores jugadores de ataque del Chelsea tienen muy buena pinta, de verdad que sí. Sean amigos o no, obviamente ayuda en el caso de esos dos, seguro. Pero es bueno ver a Palmer rindiendo porque hacia el final de la temporada pasada estaba lidiando con lesiones.
»Sé que le habría encantado ir al Mundial y mostrar lo que puede hacer. Pero creo que estaba lidiando con las lesiones. Desde el punto de vista del Chelsea, en realidad espero que salga bien porque habría tenido seis o siete semanas de recuperación, asegurándose de hacer ese trabajo extra.
»Y por ahora solo llevamos dos partidos, pero tiene un aspecto brillante. Se le ve fino, se le ve enérgico, se le ve rápido otra vez, como si realmente se estuviera yendo de los jugadores cuando empieza a regatear, algo que la temporada pasada, hacia el final, como se podía ver, le frenaba un poco por las lesiones.
»Así que eso ha sido sin duda algo positivo, que Palmer haya tenido seis o siete semanas de descanso y haya podido centrarse bien en su lesión, porque si hubiera ido al Mundial, simplemente se habría alargado y entonces tienes a este jugador increíble y talentoso al que más o menos tienes que dosificar durante la temporada. De momento, todo va bien. Solo necesita mantenerse libre de lesiones, que es más fácil decirlo que hacerlo.
»Pero los tres jugadores de arriba de verdad me ilusionan muchísimo. Me encanta mucho Joao Pedro porque tiene un poco de todo. Tiene velocidad, puede regatear, puede chutar, se deja todo, gana más balones aéreos de los que le corresponderían. Es una pesadilla para los defensas. Cuando le pegan, se levanta y les devuelve el golpe, por decirlo de alguna manera. Realmente es casi como un delantero centro de los de antes, con auténtica calidad y también un poco de maverick.
»Así que es brillante la forma en que han empezado esos tres. Rogers, obviamente, llegando también. También soy muy fan suyo. No me gustaría ser un defensa y jugar contra esos tres».
Palmer vs. Rogers: ¿Quién firmará más goles y asistencias?
Palmer suma dos goles y otras tantas asistencias esta temporada, mientras Rogers ya se ha estrenado en ambos apartados. Dos talentosos mediapuntas estarán deseando superarse mutuamente esta temporada, con una rivalidad interna que apunta a beneficiar la causa colectiva del Chelsea.
Preguntado por esa pugna por presumir de creatividad, Huth añadió: «Van a querer más asistencias y más goles que el otro.
«Sí, este tipo de cosas son amistosas, pero también quieres tener algo más que tu colega, ¿no? Así que espero que siga siendo así, competitivo pero sin pasarse, y que nadie deje de pasar el balón por querer acaparar los titulares.
«Pero ahora mismo tiene muy buena pinta porque han estado ganando. Una vez más, las preguntas llegarán cuando no ganen. Todo siempre es maravilloso cuando ganas. Son los tres mejores atacantes de la liga. Si el Chelsea pierde dos o tres partidos, las cosas cambiarán automáticamente. Por ahora, ha sido un buen comienzo. Un inicio ilusionante, pero solo han pasado dos partidos.»
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Calendario del Chelsea 2026-27: exigente visita al Arsenal a continuación
El Chelsea ha sumado seis puntos en sus encuentros de la Premier League contra sus vecinos del Fulham y el Brighton, que jugará la Conference League. También ha superado al Luton para alcanzar la tercera ronda de la Carabao Cup.
Xabi Alonso ha disfrutado de un inicio de ensueño en su etapa al frente de los Blues, aunque todavía tiene algunas lagunas defensivas que corregir, y verá a su equipo afrontar el mayor examen de la 2026-27 este domingo, cuando visite el Emirates Stadium para un duelo muy esperado contra el vigente campeón, el Arsenal.
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