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Por qué Harry Kane «preferiría ser Olivier Giroud» antes que igualar a Lionel Messi y Kylian Mbappé: el máximo goleador de Inglaterra aspira de nuevo al título mundial
Kane cuenta con varias Botas de Oro en su palmarés
Kane ha ganado seis Botas de Oro: tres en la Premier League con el Tottenham y tres más en la Bundesliga, donde también fue dos veces campeón.
Con Inglaterra suma 81 goles en 115 partidos tras su doblete ante Croacia. De penalti y de cabeza, el capitán lideró de nuevo el ataque.
Antes de que el equipo de Thomas Tuchel iniciara su búsqueda de la gloria mundial, Kane observaba desde la distancia cómo Messi, Mbappé y Erling Haaland brillaban en los escenarios más grandes, marcando entre los tres siete goles para Argentina, Francia y Noruega.
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¿Estará Kane pendiente de Messi, Mbappé y Haaland?
Al ser preguntado si esas hazañas motivarán aún más a Kane bajo los focos, el exdefensa inglés Mills —en nombre de betTOM— declaró a GOAL: «No lo creo. Solo quiere marcar todos los goles posibles y que Inglaterra gane.
No creo que le preocupe. Si le preguntas: “¿Prefieres ganar la Bota de Oro y caer en cuartos o ser como Olivier Giroud y ganar el Mundial sin marcar?”, elegiría lo segundo.
«Algunos delanteros de talla mundial elegirían la primera opción, porque a veces los logros personales pesan más que el equipo. Claro, todos quieren ambas cosas, pero algunos son más egoístas.
«No creo que Harry Kane sea así. Ha visto lo que han hecho esos otros jugadores y eso no le afecta. Se siente muy cómodo consigo mismo. Lo que le motiva es marcar, conseguir todos los goles posibles y ganar con Inglaterra».
Inglaterra ha convocado una plantilla que permite a Kane retrasarse
Se considera que Tuchel ha construido su ataque para el Mundial en torno a Kane, eligiendo delanteros que se adaptan a su tendencia a retrasarse. Contra Croacia funcionó casi a la perfección, con Jude Bellingham, Bukayo Saka y Marcus Rashford dispuestos a desmarcarse detrás de su capitán.
Al preguntarle por la tendencia de Kane a alejarse del área, Mills respondió: «Harry nunca ha sido rápido, pero es muy inteligente.
A menudo actúa como un ‘9’, un ‘10’ o un ‘9 y medio’, retrasándose a esas posiciones. Para eso se necesita velocidad en las bandas; hay que abrir el campo. Por eso se necesitan jugadores que corran detrás de la defensa.
Bellingham, Saka, Madueke, Rashford y Gordon pueden correr al espacio y abrir el campo, lo que permite a Kane caer a posiciones de creación. Es fútbol básico, no ciencia espacial.
«A veces no es fácil, porque el rival intenta frenarte. La única preocupación es que Harry Kane es nuestro referente: si le pasa algo, habría que ver cómo seguimos».
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Mundial 2026: ¿Rugirán los Tres Leones?
Se critica a Inglaterra por su excesiva dependencia de Kane, quien suele cargar solo con la responsabilidad goleadora. Ante Croacia, Bellingham y Rashford también aportaron.
Si los Tres Leones quieren rugir este verano y acabar con 60 años de espera, Kane marcará el camino y podría lograr otra Bota de Oro, sin que Messi, Mbappé u otros cambien su forma de jugar.