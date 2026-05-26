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Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Por qué Guardiola mostró un vídeo de Bruno Fernandes a su plantilla del City para ejemplificar un comportamiento «inaceptable»

P. Guardiola
B. Fernandes
Manchester City
Manchester United
Premier League

Pep Guardiola mostró un vídeo en el que Bruno Fernandes se quejaba ante sus compañeros del Manchester City para dejar claro qué comportamientos son inaceptables en el campo. Ahora que el entrenador se prepara para marcharse tras una década histórica, esta exigencia de unidad explica la cultura de élite que ha permitido conquistar 20 títulos y evitar tensiones tóxicas en el equipo.

  • Marcando la pauta en el Etihad

    Según The Athletic, tras ganar 3-0 el derbi de Mánchester, Guardiola mostró a la plantilla un vídeo en el que Bruno protestaba airadamente a un compañero tras un gol de Foden. El técnico dejó claro que no toleraría ese tipo de comportamientos. Fue un recordatorio de la armonía que exige, muy distinta a la fricción que a menudo vive el Manchester United.

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  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una década brillante llega a su fin

    Los estrictos criterios que impuso en la sesión de análisis del derbi reflejan la cultura que Guardiola inculcó durante su etapa. El técnico cerrará una trayectoria de diez años, de 2016 a 2026, al terminar esta temporada. En total sumó 20 títulos: seis Premier League —cuatro de ellas seguidas—, una Liga de Campeones, tres Copas de Inglaterra, cinco Copas Carabao, tres Community Shields, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes.

  • Comentaristas y jugadores discrepan sobre la actitud.

    Mientras el Manchester City destaca por su juego colectivo, la frustración de Fernandes suele recibir duras críticas. Tras una derrota hace años, la leyenda del club Gary Neville explotó: «Estoy harto de que Bruno Fernandes gesticule a sus compañeros y no ayude en defensa. Se queja de todo el mundo». Pese a las críticas, el mediocampista admitió en Sky Sports: «A veces me paso de la raya. Lo sé. En el partido puede pasar y es difícil controlar las emociones, pero nunca intento faltarle el respeto a nadie».

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Qué les depara el futuro a los dos clubes de Mánchester?

    De cara al futuro, el Manchester City debe sustituir a su entrenador más laureado la próxima temporada. Mientras, el Manchester United, con su nuevo técnico Michael Carrick, debe canalizar el espíritu competitivo de su estrella y aprovechar sus 21 asistencias récord en la Premier League para retar de nuevo a su rival local.