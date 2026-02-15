Getty/GOAL
Por qué Giannis Antetokounmpo se parece más a Cristiano Ronaldo que a Lionel Messi, ahora que la superestrella de la NBA entra en el debate sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos
Los grandes de todos los tiempos, Messi y Ronaldo, siguen en plena forma.
Giannis, que creció en Grecia, es un ávido aficionado al fútbol. Sigue de cerca este deporte, presume de tener vínculos profesionales con un par de clubes y busca inspirarse en aquellos que han alcanzado la cima en profesiones diferentes a la que le ha convertido en un nombre muy conocido.
Messi y Ronaldo han dominado el panorama futbolístico durante más de dos décadas, y ambos siguen en plena forma en 2026. El primero ha firmado una ampliación de contrato con el Inter Miami, ganador de la MLS Cup, hasta 2028, mientras que el segundo está generando rumores de traspaso al Al-Nassr de la Saudi Pro League.
¿Podría Ronaldo unirse a Messi en la MLS?
Se ha sugerido que CR7 podría irse a Estados Unidos, lo que le permitiría jugar junto a su eterno rival Messi o contra él. Giannis es uno de los que estaría encantado de ver cómo se lleva a cabo un traspaso tan espectacular.
Por ahora, observa desde lejos cómo dos de los mejores jugadores de todos los tiempos elevan el listón de la brillantez individual a cotas que pocos pueden soñar con alcanzar. Giannis considera a Messi el mejor talento futbolístico, pero se identifica más con Ronaldo, ya que el eterno jugador de 41 años ha construido su reputación sobre la base del trabajo duro y la dedicación a su oficio.
Messi contra Ronaldo: Giannis, estrella de la NBA, sobre el debate del mejor jugador de todos los tiempos
En la rueda de prensa del All-Star Game de la NBA, Giannis, al ser preguntado por su opinión sobre el debate Messi vs Ronaldo que divide a la opinión pública en todo el mundo, respondió: «Creo que Messi es puro talento. Puro talento, además de trabajo duro, disciplina a lo largo de toda su carrera y constancia en lo más alto. Probablemente sea, tal vez, el mejor jugador de todos los tiempos.
Pero, en mi caso, me identifico y me siento más cercano a personas que son similares a mí, que trabajan duro, son disciplinadas, cuidan su cuerpo y son constantes durante muchos años. Ahora tiene 41 años, ¿verdad? 41 años y sigue jugando al más alto nivel, por lo que mi mentalidad se acerca más a la de Cristiano Ronaldo.
Son personas diferentes, él es más llamativo que yo y yo no soy así. Pero en lo que respecta al juego, el amor, la constancia, el trabajo duro y, ya sabes, ir más allá y seguir mejorando, me parezco más a Ronaldo.
Así que cuando me haces esa pregunta, digo Ronaldo, pero ahora, si los comparas, ¿quién ha logrado más en su carrera? Ocho Balones de Oro, cinco Balones de Oro, Copa del Mundo, no Copa del Mundo, cinco Ligas de Campeones, cuatro Ligas de Campeones, es lo que prefieras.
Lo más importante es que, una vez llegas al punto en el que dices Messi o Ronaldo, ya has ganado. Me gustaría llegar al punto en el que digan [Michael] Jordan o Giannis, ya he ganado en la vida».
Giannis ha dicho anteriormente sobre aquellos que destacan con el balón en los pies, en lugar de en las manos: «Hay jugadores increíbles. Luis Figo, Nani y Deco, que estaban creciendo, eran algunos de mis jugadores favoritos. Pero al final tienes que quedarte con el mejor de todos los tiempos, el único Cristiano Ronaldo. Cualquier deporte que practicara, probablemente sería bueno en él».
Cómo está involucrado Giannis con los clubes de la MLS y la WSL
Giannis es copropietario del Nashville SC de la MLS. Esa participación significa que se ha enfrentado a Messi. En 2023, tras el sorprendente fichaje del argentino por el Inter de Miami, Antetokounmpo asistió a un partido con el equipo.
Además, demostró su lealtad a Ronaldo imitando su icónica celebración «Siuuu» al saltar al campo y entretener al público. Desde entonces, Giannis ha invertido en el equipo femenino del Chelsea, que ha destacado en la WSL en las últimas temporadas.
Queda por ver si Ronaldo se unirá a Giannis en Estados Unidos a largo plazo, ya que CR7 ha vuelto a la acción en Oriente Medio, pero estará en suelo estadounidense este verano cuando capitané a Portugal en la sexta fase final de la Copa del Mundo de su carrera, en la que ha batido todos los récords.
