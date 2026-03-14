¿Por qué el Tottenham no ha despedido a Igor Tudor? Los Spurs están fallando en las decisiones importantes, y eso va a acabar en el descenso

En un comunicado en el que se presentaba a Tudor —y que, sospechosamente, tenía todas las características de un texto generado por IA—, el Tottenham declaró: «Igor se une a nosotros con un objetivo claro: mejorar el rendimiento, conseguir resultados y hacernos subir en la clasificación de la Premier League. Su cometido es sencillo: aportar organización, intensidad y espíritu competitivo a la plantilla en una fase decisiva de la temporada». No ha sido capaz de lograr ni el más mínimo avance en ninguno de estos aspectos y, en todo caso, el croata solo ha empeorado a los Spurs en todos los sentidos.
Ningún entrenador en la historia del Tottenham había perdido sus cuatro primeros partidos antes de la llegada de Tudor. La situación que heredó era un desastre, pero su trabajo consistía en mejorar al equipo independientemente de las circunstancias. Su nombramiento ha sido un auténtico desastre, pero hasta hace poco parecía que el club estaba empeñado en seguir apoyando al exentrenador de la Juventus y el Marsella, a pesar de que todo indicaba que nunca iba a dar un giro a la situación.