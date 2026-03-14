¿Por qué el Tottenham no ha despedido a Igor Tudor? Los Spurs están fallando en las decisiones importantes, y eso va a acabar en el descenso

Los aficionados del Tottenham han sido menospreciados esta temporada. Sus temores sobre la idoneidad de Frank fueron descartados como simples delirios. El danés se había ganado el aprecio de los aficionados neutrales durante sus siete años en el Brentford, mientras que sus buenas actuaciones en su primer mes en el Tottenham, frente al París Saint-Germain y al Manchester City en partidos de gran repercusión, no hicieron más que reafirmar la idea de que sería un portero fiable.

Pero durante el resto de agosto, septiembre y octubre, el Tottenham de Frank apenas fue capaz de ofrecer 45 minutos de fútbol coherente, y mucho menos los 90 completos. Las dudas de los aficionados se convirtieron en ira cuando el equipo se rindió ante sus rivales, el Chelsea y el Arsenal, en noviembre.

No había una solución de la noche a la mañana para los problemas de los Spurs tras terminar en 17.ª posición en la temporada 2024-25, y los aficionados lo sabían, pero no se les puede engañar; saben cómo es un fútbol malo sin futuro. Se podría argumentar que Frank habría sido despedido por el expresidente Daniel Levy a finales de noviembre o principios de diciembre, cuando el Tottenham cayó derrotado ante el Fulham y el Nottingham Forest, respectivamente.

La señal reveladora de si alguien había visto al Tottenham durante la primera mitad de la temporada era su opinión sobre Frank. Aquellos que defendían a capa y espada que necesitaba tiempo claramente no habían estado viendo al Tottenham, porque si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta rápidamente de que eso nunca iba a funcionar. Hay que dar a la gente algo en lo que creer, y Frank simplemente se negó a jugar a ese juego.

Fabio Paratici, que regresó a los Spurs como codirector deportivo en octubre hasta el final del mercado de fichajes de enero, planteó por primera vez la idea de Tudor como sustituto provisional de Frank antes de Navidad, pero sus súplicas y preocupaciones cayeron en saco roto. El hecho de que el club solo despidiera a Frank y fichara a Tudor quince días después de la salida de Paratici lo dice todo sobre la solidez del liderazgo a nivel directivo.