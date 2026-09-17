¿Sería justo decir que Smith Rowe no ha cumplido el potencial que mostró en el Arsenal? Cuando le plantearon esa pregunta a Murphy, el exjugador del Fulham, que hablaba en asociación con Snabbare, dijo a GOAL: «Creo que es totalmente justo, porque estamos hablando de un súper talento, de un futbolista inteligente.

«Y lo que me sorprende, veo mucho de ellos, también narré sus partidos en directo el año pasado, es que cada vez que le he visto jugar, realmente influye en el partido. Genera ocasiones y hace cosas realmente buenas.

«Entiendo que la gente diga que es un 10, si quieres, y que Josh King es esta joven superestrella, un súper talento. Pero Josh King tampoco estuvo siempre jugando a su mejor nivel el año pasado cuando Emile Smith Rowe no jugaba. Y hay algo que los entrenadores no están viendo o no les está gustando.

«No sé si es por su aplicación en los entrenamientos, por su capacidad para aguantar los partidos en términos de físico y resistencia. Me sorprende muchísimo porque cada vez que le veo, influye en el partido.

«Siento un poco de pena por él porque no me da la impresión de que le falte energía o forma física. Por lo que estoy oyendo, tampoco parece que sea un mal chico, que esté causando problemas o que entrene mal. Es muy difícil juzgar cuando no lo ves por ti mismo. Pero creo que tiene calidad para entrar en el equipo. Creo que les daría algo.

«Y como digo, es muy raro que cuando veo jugar a Emile Smith-Rowe no influya en el partido y no cree ocasiones.

«Pero, por otro lado, lo que se podría argumentar al inicio de esta temporada es que, pese al mal arranque del Fulham, en realidad ha atacado bastante bien y ha generado muchas ocasiones en los partidos que ha jugado. Sé que empató 0-0 en Liverpool, pero aun así parecía peligroso en ataque.

«Así que quizá él [Alvaro Arbeloa] no lo vea como un hombre de banda y solo lo vea compitiendo con Josh King como 10. Pero me gustaría verlo mucho más porque creo que tiene mucho que ofrecer. Y me sorprende tanto como a mucha gente que no haya dado el paso adelante, porque creo que es un súper talento».