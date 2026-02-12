Getty
Por qué el próximo destino de Cristiano Ronaldo «no será el Manchester United» en medio de la tensión de la Liga Profesional Saudí en Al-Nassr
Ronaldo en huelga: CR7 genera rumores sobre su traspaso
Ronaldo tiene un contrato en Oriente Medio, el más lucrativo del fútbol mundial, hasta el verano de 2027. Se dice que gana cerca de 500 000 libras al día, pero aún así tiene motivos para quejarse.
El eterno delantero está frustrado por la forma en que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) distribuye los fondos para fichajes, ya que considera que se está favoreciendo a otros en ese aspecto, mientras él busca conquistar otro título de liga tras haber ganado los campeonatos nacionales de Inglaterra, España e Italia.
Ha decidido ir a la huelga y se ha perdido tres partidos con el Al-Nassr. Ha vuelto a entrenar y se espera que vuelva a ser convocado para el próximo partido. Sin embargo, se plantean preguntas sobre lo que sucederá en verano, ya que Ronaldo se prepara para disputar la sexta Copa del Mundo de su carrera, en la que ha batido todos los récords.
¿Podría Ronaldo volver al Manchester United por tercera vez?
La cláusula de rescisión de su lucrativo contrato en Riad puede activarse por 50 millones de euros (43 millones de libras esterlinas/59 millones de dólares), aunque algunos han sugerido que podría ser liberado de forma gratuita si se produjera una presión para que abandonara el club.
Muchos clubes de todo el mundo seguirían queriendo contar con Ronaldo en sus filas. Esa lista no incluye al gigante de la Premier League, el United, según el exjefe de ojeadores de los Red Devils, Mick Brown.
Tras la marcha de CR7 en 2022, Brown ha declarado a Football Insider, al hablar de las posibilidades de un sorprendente regreso al «Teatro de los Sueños»: «De ninguna manera. No va a suceder, hay varias razones por las que no va a suceder, ni siquiera lo van a considerar y, sinceramente, no creo que Ronaldo lo haga tampoco.
«Cuando se marchó antes, creo que eso dañó un poco la relación, por todo lo que pasó con el entrenador y lo crítico que fue con el club, con razón o sin ella.
No veo posible que Ronaldo vuelva al Manchester United, incluso si se marcha de Arabia Saudí. Habrá otros clubes interesados en él por ser quien es y todo eso, así que estoy seguro de que conseguirá fichar por otro equipo si eso es lo que quiere, pero no será el Manchester United».
Dudas sobre el regreso de CR7 a Old Trafford
Sky Sports se ha pronunciado sobre los rumores del fichaje de Ronaldo por el United, afirmando que «esa opción parece estar definitivamente descartada». Además, añaden que los Red Devils «no tienen ningún interés en traer de vuelta a Ronaldo para una tercera etapa».
Muchos aficionados estarían dispuestos a perdonar y olvidar a Ronaldo, ya que el cinco veces ganador del Balón de Oro vio cómo su contrato en Manchester se rompía tras conceder una explosiva entrevista a Piers Morgan.
Sin embargo, su antiguo compañero de equipo Wes Brown no está convencido de que haya alguna posibilidad de que el gran jugador vuelva a Manchester. Cuando se le preguntó sobre un posible cambio sorprendente, dijo: «No está contento, pero ¿volvería Cristiano Ronaldo al Manchester United por tercera vez? Yo diría que no. No veo cómo podría suceder eso. ¿Un traslado a la MLS? Quizás. Quizás vuelva a Portugal y juegue allí. Estoy seguro de que seguirá teniendo muchas opciones.
Lo principal es que todavía quiere jugar en el Mundial y tendríamos que seguir jugando y asegurarnos de que se mantenga en forma para hacerlo. Es una sorpresa para todos ver a Ronaldo en huelga, pero sinceramente creo que se resolverá. Tendremos que esperar y ver cómo evoluciona la situación».
Fichaje de la MLS: Ronaldo baraja fichar por el equipo de Messi en Miami
Aunque parece descartarse un reencuentro con el United, los rumores sobre el posible fichaje de Ronaldo por un equipo estadounidense han despertado el interés de sus seguidores en todo el mundo. Se ha sugerido que Sir David Beckham, otro legendario número 7 de los Red Devils, podría negociar un acuerdo para que Ronaldo se una a su eterno rival Lionel Messi en el Inter Miami, ganador de la MLS Cup.
