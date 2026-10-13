Aaronson tuvo un comienzo difícil en Elland Road: el equipo descendió de la Premier League al final de su primera temporada. El centrocampista estadounidense no tardó en marcharse y se fue cedido a Alemania.

Regresó a West Yorkshire dispuesto a aportar al equipo, pero tenía que ganarse a muchos escépticos en la grada. Dio un gran paso para conseguirlo al ayudar al Leeds a conquistar el título de la Championship en la temporada 2024-25.

Marcó cuatro goles en la máxima categoría la temporada pasada. El incansable futbolista de 25 años no dejó de correr en un Leeds que se ha hecho conocido por su intensa presión y por acosar constantemente a sus rivales sobre el terreno de juego.

Después vivió un Mundial en casa con Estados Unidos, antes de regresar a Inglaterra y firmar un nuevo contrato. Aaronson comenzó la temporada 2026-27 en el once titular de Daniel Farke, pero ha sido suplente en los últimos cuatro partidos del Leeds en la Premier League.

Han surgido algunas dudas sobre su futuro ante la apertura de otro mercado de fichajes en enero, aunque el Leeds se ha asegurado de que el precio de Aaronson siga siendo elevado: ahora tiene contrato con el club hasta 2029.