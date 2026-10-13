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Por qué el nuevo contrato de Brenden Aaronson con el Leeds es más que una maniobra para elevar su precio de traspaso: se considera que la estrella de la selección de Estados Unidos «ha trabajado en sus puntos débiles» en la Premier League
Del descenso a un nuevo contrato, pasando por una cesión y un título de la Championship
Aaronson tuvo un comienzo difícil en Elland Road: el equipo descendió de la Premier League al final de su primera temporada. El centrocampista estadounidense no tardó en marcharse y se fue cedido a Alemania.
Regresó a West Yorkshire dispuesto a aportar al equipo, pero tenía que ganarse a muchos escépticos en la grada. Dio un gran paso para conseguirlo al ayudar al Leeds a conquistar el título de la Championship en la temporada 2024-25.
Marcó cuatro goles en la máxima categoría la temporada pasada. El incansable futbolista de 25 años no dejó de correr en un Leeds que se ha hecho conocido por su intensa presión y por acosar constantemente a sus rivales sobre el terreno de juego.
Después vivió un Mundial en casa con Estados Unidos, antes de regresar a Inglaterra y firmar un nuevo contrato. Aaronson comenzó la temporada 2026-27 en el once titular de Daniel Farke, pero ha sido suplente en los últimos cuatro partidos del Leeds en la Premier League.
Han surgido algunas dudas sobre su futuro ante la apertura de otro mercado de fichajes en enero, aunque el Leeds se ha asegurado de que el precio de Aaronson siga siendo elevado: ahora tiene contrato con el club hasta 2029.
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El Leeds se ha asegurado de que el precio de salida de Aaronson siga siendo alto.
Preguntado por la continuidad del futbolista de Nueva Jersey, Kilgallon, exdefensa del Leeds United, que habló por cortesía de las cuotas para partidos de fútbol que cubren toda la Premier League, declaró a GOAL: «Cuando llegó al Leeds United, recibió muchas críticas. La afición no lo quería. Pero te digo una cosa: ha conseguido darle la vuelta a la situación».
«La temporada pasada, Farke siempre contaba con él para el once. Se dejó la piel y se merecía su nuevo contrato. De verdad. No creo que tenga nada que ver con mantener alto su precio. Se lo ganó».
«Para tu segunda temporada en la Premier League tienes que construir un equipo más fuerte, ¿no? Creo que han llegado otros jugadores, otros centrocampistas. Ahora mismo está en el banquillo, pero necesitas una plantilla sólida».
«Si el Leeds United quiere mantenerse en la Premier League y seguir progresando, tiene que contar con cuatro o cinco centrocampistas de primer nivel. Después, cuando entras en el equipo, depende de ti conservar tu puesto. Eso es lo que están haciendo estos jugadores. Lo de [Ao] Tanaka contra el Arsenal, madre mía. ¿Qué bebió la noche anterior? ¡Todos necesitamos un poco de eso! Estuvo fantástico, no paró de correr. [Anton] Stach es un gran jugador, y [Ethan] Ampadu también».
«Ahora solo tiene que esperar su oportunidad. Pero volverá al equipo. Cuando fichó, había algunas dudas sobre él. Parecía un poco falto de corpulencia, un poco débil, pero sin duda se ha ganado un nuevo contrato. Ha trabajado en sus puntos débiles».
Una estrella de la selección de Estados Unidos está convencida de que puede contribuir positivamente
Aaronson cree que puede contribuir de forma significativa al objetivo colectivo, según declaró a la web oficial del Leeds tras firmar su nuevo contrato: «Por el momento en el que estoy en mi carrera y por la última temporada que pasé en el club, creo que voy por el camino que quiero seguir. Sigo mejorando y ahora mismo me siento bien. Quiero seguir mejorando cada vez más. Siempre intento ser el mejor jugador posible, y eso significa marcar más goles y dar más asistencias.
»Sobre la temporada pasada, no me canso de decir lo increíble que fue. Formamos un grupo fantástico para volver a ascender a la Premier League y, en mi caso, tener otra oportunidad de jugar en ella. Creo que competimos a un nivel muy alto incluso en los partidos más difíciles de la liga.
»Esta temporada hemos hecho más fichajes. Han llegado muchos grandes jugadores. Creo que eso aumentará la calidad del grupo y nos llevará aún más lejos. La profundidad de esta plantilla también es increíble, así que podemos contar con todos. Creo que no tenemos techo. Por supuesto, ver las ambiciones del club, la llegada de un fichaje récord y los planes para el estadio es increíble. Creo que es un momento muy ilusionante para formar parte de este club».
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Calendario del Leeds 2026-27: El próximo partido será en casa contra el Manchester United
Aaronson estará deseando tener un papel destacado en el próximo partido del Leeds, que se prepara para recibir en Elland Road a su viejo rival, el Manchester United, el domingo. El Manchester United cruzará los Peninos con su entrenador, Michael Carrick, sometido a una presión cada vez mayor.
El mediapunta estadounidense del Leeds marcó en casa ante el United la temporada pasada, en un partido que terminó 1-1, y en el club son conscientes de la necesidad de hacer rotaciones de vez en cuando para mantener a todos frescos en lo que podría convertirse en una seria lucha por clasificarse para Europa.
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