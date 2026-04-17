Por qué el Nottingham Forest presume de un ambiente que el West Ham y otros rivales de la Premier League no pueden igualar, destacando el factor hostil del City Ground

Al equipo de Vitor Pereira aún le quedan tres partidos en casa en la Premier League esta temporada; el primero, el domingo contra el Burnley en el City Ground, es un duelo clave por el descenso con seis puntos en juego.

Ese encuentro se incluye en una jornada solidaria de la máxima categoría, en la que Lansbury participará en la campaña «Check Your Bally’s» para recaudar fondos y concienciar sobre el cáncer de testículo.

Antes, el ex capitán del Forest declaró a GOAL que el “World Famous City Ground” tiene un ambiente que rivaliza con cualquier estadio del país: «Sin duda. ¿Sabes lo mejor? Que sigue muy cerca del campo.

Muchos estadios nuevos te dejan a 3 o 4 metros del campo y eso no ayuda al ambiente. En mi etapa en el West Ham, cuando pasamos al Estadio Olímpico, simplemente no había ambiente.

«El Forest tiene uno de los mejores ambientes desde el inicio, con los aficionados cantando a pleno pulmón; es increíble. Y tras la victoria, sobre todo contra el Derby en casa, ¡el día siempre es especial!».