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Por qué el Nottingham Forest presume de un ambiente que el West Ham y otros rivales de la Premier League no pueden igualar, destacando el factor hostil del City Ground
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El bullicio está garantizado a orillas del río Trent.
La fiel afición del Trentside no siempre ha tenido motivos para celebrar en cuatro temporadas entre la élite del fútbol inglés, y ahora el equipo lucha por evitar el descenso por tercera vez. Aun así, el ruido de las gradas está garantizado, más allá de los resultados.
La campaña anterior el equipo acabó séptimo, regresó a Europa y ya tiene cita en semifinales de la Europa League 2025-26 contra el Aston Villa. Esa eliminatoria a doble partido promete pasión.
¿Qué hace tan especial el ambiente del City Ground?
Al equipo de Vitor Pereira aún le quedan tres partidos en casa en la Premier League esta temporada; el primero, el domingo contra el Burnley en el City Ground, es un duelo clave por el descenso con seis puntos en juego.
Ese encuentro se incluye en una jornada solidaria de la máxima categoría, en la que Lansbury participará en la campaña «Check Your Bally’s» para recaudar fondos y concienciar sobre el cáncer de testículo.
Antes, el ex capitán del Forest declaró a GOAL que el “World Famous City Ground” tiene un ambiente que rivaliza con cualquier estadio del país: «Sin duda. ¿Sabes lo mejor? Que sigue muy cerca del campo.
Muchos estadios nuevos te dejan a 3 o 4 metros del campo y eso no ayuda al ambiente. En mi etapa en el West Ham, cuando pasamos al Estadio Olímpico, simplemente no había ambiente.
«El Forest tiene uno de los mejores ambientes desde el inicio, con los aficionados cantando a pleno pulmón; es increíble. Y tras la victoria, sobre todo contra el Derby en casa, ¡el día siempre es especial!».
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Por qué hay que acoger con satisfacción la intervención del VAR en los partidos de la Premier League
El Forest quiere evitar dramas ante el Burnley, pero se promoverá la intervención del VAR solo esta semana. Lansbury, a quien diagnosticaron cáncer testicular a los 25 años, explicó: «Ojalá salga bien. Donarán 100 libras por cada revisión del VAR este fin de semana, así que si todos hacemos el gesto de la pantalla y pedimos que lo revisen, las donaciones serán muy útiles».
¿Podrán los aficionados del Forest animar a su equipo para que se mantenga en la Premier League?
Solo dos puestos y tres puntos separan al Forest de la zona de descenso de la Premier League antes de recibir a los Clarets. El tiempo se agota en la lucha por la permanencia.
Lansbury confía en que los Reds se salven y, sobre el esfuerzo colectivo, afirma: «Solo deben mantener la confianza y jugar como saben. Saben ganar; cuando las cosas salgan bien, que sigan igual.
«El Forest sabe ganar. Con el apoyo de la afición, que actúa como un duodécimo jugador, podrán empujar hacia la portería. Creo que se mantendrán. El partido de este fin de semana es clave; ojalá sea el inicio de una racha».
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Consulta tu Bally's: qué está pasando y cuándo
Durante el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo, Bally Bet donará 100 libras a The OddBalls por cada revisión del VAR en la Premier League este fin de semana, como parte de su campaña «Check Your Bally’s».
Cada vez que el partido se detenga para una revisión, Bally Bet donará £100, recordando que revisar el partido es tan importante como revisarse a uno mismo.
El 19 de abril, en el partido Nottingham Forest-Burnley, la marca reforzará el mensaje.
Aprovechando los hábitos de los aficionados, Bally Bet difundirá el mensaje «Check Your Bally’s» en las pantallas LED, las pantallas gigantes y el programa del partido, recordando que la revisión va más allá de fueras de juego, penaltis y goles de última hora. La Fundación OddBalls estará en el City Ground para que los aficionados hablen con profesionales cualificados.