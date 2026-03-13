Por qué el Milan quiere a Goretzka: salario, competencia y contactos con el agente

Al final de la temporada, los caminos de Leon Goretzka y el Bayern de Múnich se separarán: el contrato del jugador, nacido en 1995, expira el próximo mes de junio y el club alemán ya ha anunciado que el jugador se marchará como agente libre. Habrá que estar atentos al mercado, pues un jugador tan importante que se marcha como agente libre puede suponer una oportunidad a bajo coste para muchos clubes durante el mercado de fichajes de verano. Entre los clubes que han puesto el foco en el centrocampista se encuentra también el Milan, que ya ha iniciado contactos con su entorno.