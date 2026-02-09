Getty Images Sport
Por qué el Manchester United y Michael Carrick han abandonado sus planes de viajar a Arabia Saudí para disputar un lucrativo partido amistoso a mitad de temporada.
Los planes del Manchester United se han visto frustrados.
Según The Times, el United tenía planes provisionales de viajar a Oriente Medio para disputar un partido amistoso que podría haber sido muy lucrativo. A principios de esta temporada, Amorim afirmó que el club «tenía que hacerlo».
Argumentó que el club no tenía otra opción debido a que no se había clasificado para la competición europea.
Dijo: «Tenemos que hacerlo. Y ya sabes, sabíamos que cuando nos quedamos fuera de Europa, teníamos muchas cosas que hacer. Tenemos a nuestros aficionados, tenemos el presupuesto, tenemos que compensar muchas cosas. Así que tenemos que hacerlo. Lo haremos. Queremos estar con nuestros aficionados de todo el mundo. Si tienes que hacerlo, tienes que encontrar la manera de hacerlo».
La precaución de Carrick
Carrick y el United parecen haber dado marcha atrás en sus planes, ya que el interés del club por este lucrativo partido «ha disminuido». Aunque las negociaciones podrían reanudarse tras el parón internacional, el United había señalado esta semana como el momento ideal para el partido de exhibición propuesto, que podría haber generado millones en ingresos. El United se enfrentará al West Ham el martes, antes de un descanso de 13 días previo a su próximo partido contra el Everton, ya que ha quedado eliminado de la FA Cup.
La Asociación de Fútbol de Kuwait había afirmado que se le había pedido que organizara un partido amistoso para el United, pero eso no se ha verificado.
El presidente de la Asociación de Fútbol de Kuwait, Ahmad Al-Yousef, declaró: «No puedo organizar un evento para la llegada del Manchester United en 17 o 18 días».
Carrick también tenía la opción de llevar a sus jugadores a un campo de entrenamiento en un lugar con clima cálido, pero ha decidido no hacerlo y, en su lugar, es probable que conceda a su plantilla cuatro días libres.
Más tiempo para entrenar
El United ha ganado sus últimos cuatro partidos de liga con Carrick al mando y ahora ocupa la cuarta posición, con un punto de ventaja sobre el Chelsea, quinto, y a 12 del líder, el Arsenal. Carrick cree que el tiempo extra de entrenamiento que les ha proporcionado su ausencia en Europa y su eliminación de la FA Cup les ha ayudado a ser más sólidos en defensa, ya que el United ha mantenido su portería a cero en los últimos cuatro partidos.
«Sin duda, es muy satisfactorio y es más fácil ganar partidos sin tener que marcar tantos goles cada semana. Parecemos ser un equipo capaz de causar muchos problemas, crear oportunidades y marcar goles, así que definitivamente estamos logrando el equilibrio adecuado», afirmó.
«Todavía hay cosas que mejorar, sin duda es algo en lo que nos hemos centrado, intentar ser mejores como equipo colectivamente cuando no tenemos el balón, pero en tres o cuatro semanas no se puede arreglar todo y de repente parecer perfecto».
Añadió: «Hay que disfrutar de la emoción de ganar, ¿no? Para eso estamos aquí», dijo el técnico de 44 años. «Hay que gestionar los momentos álgidos y disfrutar de la sensación de ganar un partido».
¿Qué viene después?
El United deberá prescindir de Matthijs de Ligt, Mason Mount y Patrick Dorgu para su enfrentamiento con el West Ham.
Carrick añadió: «Mason volverá para el partido contra el Everton. Parece que Matthijs lleva mucho tiempo fuera, así que veremos cómo evoluciona. Es positivo, va por buen camino, pero Mason está un poco más cerca que él».
