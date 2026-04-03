Por qué el Manchester United y el Manchester City intentarán fichar a Elliot Anderson nada más terminar la temporada de la Premier League

Según se informa, los responsables del Old Trafford han identificado al jugador de 23 años como su objetivo ideal para el centro del campo y están planificando sus fichajes de verano en torno a él. Anderson encaja a la perfección en el perfil, tras haber destacado contra el United en el empate 2-2 de principios de esta temporada. Esta temporada ha sido una pieza clave para el Nottingham Forest, con 41 partidos disputados en todas las competiciones, en los que ha marcado dos goles y ha dado tres asistencias.

Sus aportaciones han sido vitales para llevar al Forest a los cuartos de final de la Europa League, donde se enfrentarán al Oporto. Sin embargo, su brillantez individual contrasta con las dificultades del club en la liga nacional, ya que actualmente ocupa el puesto 16 de la Premier League, a solo tres puntos de la zona de descenso. Con la salida de Casemiro ya decidida, el equipo de Michael Carrick ve en Anderson el refuerzo y la calidad contrastada que necesita para su motor en el centro del campo.