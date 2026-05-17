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Por qué el Manchester United complica el futuro de Mason Greenwood: se habla de un traspaso de 50 millones de euros al Marsella
El Roma se fija en el delantero del Marsella
Según TuttoMercatoWeb, la Roma quiere fichar a Greenwood este verano. Desde su llegada al Marsella procedente del United en 2024, el inglés ha marcado 48 goles y dado 17 asistencias en 81 partidos. Gian Piero Gasperini, técnico de la Roma, lo ve como su prioridad ofensiva para formar pareja con Donyell Malen y crear una delantera explosiva en el Estadio Olímpico.
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Dificultades económicas y venta de jugadores
El principal obstáculo es el precio: el Marsella pide unos 50 millones de euros por su delantero estrella, cuyo contrato vence en 2029. Además, el United conserva un porcentaje significativo de cualquier futura venta, por lo que no habrá descuento. Aunque la Roma tiene buena relación con el club francés, la familia Friedkin debe equilibrar las cuentas para afrontar el fichaje. Por eso, los centrocampistas Manu Koné y Matías Soule podrían salir. Su traspaso aportaría el dinero necesario para pagar los 50 millones de euros y cumplir con las normas financieras.
El Marsella se queda sin plaza en la Liga de Campeones
El reciente final de la temporada en Francia es clave en estas negociaciones. El Marsella quedó quinto en la Ligue 1 con 59 puntos y se quedó sin Champions, lo que le supone un fuerte golpe económico. Para equilibrar sus cuentas podría vender a Greenwood, pero la elevada cláusula de reventa que debe al United impide bajar su precio, lo que complica el triángulo de traspasos.
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¿Y ahora qué?
El Roma se centra en su decisivo partido en Verona, en la última jornada de la Serie A. Cuarto con 70 puntos, una victoria le aseguraría la Champions. Ese ingreso extra le permitiría negociar por Greenwood y aprovechar los problemas del Marsella en Europa.