Getty/GOAL
Traducido por
Por qué el Manchester City «podría aceptar» una sanción de 60 puntos por el FFP que lo relegaría al último puesto de la tabla de la Premier League
Se especula sobre diversas sanciones de la FFP.
Teniendo esto en cuenta, se ha sugerido que el City «aceptaría» una resolución inicial, ya que podría llevar inmediatamente el asunto de vuelta a los tribunales. A finales de 2024 se completó una audiencia independiente sobre la supuesta mala gestión monetaria en Manchester.
Han pasado más de 12 meses sin que se haya producido ningún avance en este frente, y el caso en cuestión se refiere a presuntas infracciones de las normas entre 2009 y 2018. Se han especulado diversas sanciones, que van desde la pérdida de puntos hasta la expulsión de la Premier League, pasando por la prohibición de fichajes y multas millonarias.
El experto en finanzas futbolísticas Kieran Maguire explicó recientemente a The Overlapcómo podría desarrollarse a partir de ahora esta prolongada saga: «La Premier League no puede relegar al Manchester City a la League One o la League Two porque esa es una decisión de la EFL y el Manchester City no ha sido acusado de ningún delito por la EFL. Por lo tanto, tiene que ser una deducción de puntos.
Si nos fijamos en los precedentes, el Everton y el Nottingham Forest sufrieron deducciones de seis y cuatro puntos por una sola infracción cometida durante un periodo de tres años. Las acusaciones contra el Manchester City abarcan un periodo de nueve años, por lo que son mucho más graves.
No estamos seguros de las cifras exactas, pero es probable que sean bastante significativas. Creo que hay que añadir un cero a lo que hemos visto en el caso del Forest y el Everton, por lo que una deducción de entre 40 y 60 puntos, en consonancia con lo que hemos visto en otras decisiones, sería muy lógica».
- Getty
Por qué el Manchester City podría aceptar una penalización de 60 puntos
Keith Wyness, que anteriormente ha ocupado cargos ejecutivos en el Everton, el Aston Villa y el Aberdeen, ha explicado a Football Insider por qué el City podría recibir una sanción que le haría perder todos los puntos que ha ganado esta temporada y le relegaría al último puesto de la tabla de la Premier League: «En este momento, todos estamos haciendo conjeturas. No hay duda al respecto. Mira, es el tipo de sanción que yo pensaría si fueran declarados culpables. Creo que 60 puntos tendrían sentido.
Y creo que podría ser algo que el City aceptaría si se les declarara culpables. Pero, por supuesto, habrá una apelación de todos modos. Así que, si fueran 60 puntos, probablemente también se reducirían».
¿Podría el Manchester City descender de la Premier League?
Stefan Borson, exasesor financiero del City, declaró anteriormente a Football Insider: «Creo que la mejor manera de verlo, si nos vemos obligados a tener esa conversación sobre cuál podría ser la sanción, es realmente lo que dije desde el principio del proceso hace tres años, que si todo sale en contra del Manchester City, no estarán en la Premier League.
Esto se deberá a una deducción de puntos que les impedirá estar en la Premier League por expulsión de la Premier League según las reglas de la Premier League o de alguna otra forma.
Sabemos por las normas que la comisión independiente tiene mucha libertad en cuanto a cómo castigar a un club en virtud de la norma W, que es la sección pertinente de las normas. Eso es lo que se aplica aquí, por lo que tienen mucha flexibilidad. Pueden hacer todo tipo de recomendaciones».
- Getty
El equipo de Guardiola aspira a ganar cuatro trofeos en la temporada 2025-26.
El City ha sumado 60 puntos en 29 partidos esta temporada, lo que le ha valido el segundo puesto en la Premier League, a siete puntos del líder, el Arsenal, con un partido menos.
También se ha clasificado para la final de la Carabao Cup, los cuartos de final de la FA Cup y los octavos de final de la Champions League. A pesar de estar luchando por cuatro trofeos importantes en casa y en el extranjero, la nube del FFP sigue siendo una distracción indeseada en el Etihad y seguirá siéndolo hasta que las autoridades competentes tomen medidas decisivas.
Anuncios