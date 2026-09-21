Murphy, excentrocampista del Liverpool, que hablaba por cortesía de Snabbare, contó a GOAL que la plantilla de Iraola se había quedado un poco desequilibrada en lo que respecta a los extremos: «Creo que hubo muchos rumores sobre los intentos de fichar a Minteh y Sarr, que obviamente son jugadores más de banda derecha, así que está claro que son conscientes de ello.

«Pero creo que, como club, hay algo que decir a favor de no comprar o incorporar a alguien solo por rellenar. Si ya tienes futbolistas con talento e inteligentes ahí, que pueden jugar en esa banda, porque yo he visto a Barcola jugar por la derecha, creo que Gakpo tiene la inteligencia para hacerlo, creo que marcará goles desde ahí. De hecho, dio una gran asistencia desde esa posición, creo que en el partido contra el Forest, desde la banda derecha.

«Así que probablemente miraron lo que ya tenían cuando no pudieron fichar a Sarr o Minteh y pensaron: “¿sabéis qué? No nos precipitemos y no traigamos a alguien que no encaja del todo en el perfil”. Así que lo entiendo.

«No siempre consigues lo que quieres en un mercado. No te pueden poner entre la espada y la pared ni pagar de más por jugadores solo porque los necesites desesperadamente, porque ya han gastado mucho dinero.

«Así que, en un mundo ideal, querrías un jugador más ortodoxo por la derecha, estoy de acuerdo con eso, pero en última instancia, ¿creo que tienen suficiente por ahora con Munoz, que ha dejado destellos en esa banda, y que Gakpo puede jugar ahí e incluso Barcola? Creo que tienen suficiente».