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¡Por qué el Liverpool está dispuesto a renunciar a los 20 millones de libras de la cláusula de rescisión de Mohamed Salah! La leyenda de los Reds, John Barnes, explica su salida como agente libre
Cuando se anunció que Salah iba a dejar el Liverpool
Ese contrato se firmó en abril de 2025 y tenía por objeto mantener a Salah en su actual club hasta el verano de 2027. Dichas condiciones se han visto acortadas, tras acordarse de mutuo acuerdo que la separación se produciría al finalizar la presente temporada.
Salah ha tenido una temporada inusualmente difícil, con solo 10 goles sumados a su cuenta general con el Liverpool, que ahora asciende a 255 en 435 partidos. Solo ha marcado cinco goles en la Premier League esta temporada, lo que le ha llevado a pasar largas temporadas en el banquillo.
Fue durante uno de esos descansos forzados del once inicial de los Reds cuando Salah lanzó un duro golpe en dirección al club. Los rumores sobre su salida se intensificaron en ese momento, y a finales de marzo se anunció que se había acordado una salida inminente.
La revelación de que se permitiría a la superestrella egipcia marcharse a coste cero suscitó algunas miradas de sorpresa, ya que parecía haber suficiente interés —con equipos de la Liga Profesional Saudí y de la MLS dispuestos a negociar— como para exigir una indemnización.
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¿Por qué el Liverpool deja marchar a Salah como agente libre?
Sin embargo, Barnes ha explicado a GOAL —en declaraciones realizadas en colaboración con OLBG— por qué se está dejando marchar a Salah. Cuando se le preguntó si le sorprendía que se le hubiera concedido la salida gratuita, el icono del Liverpool respondió: «Bueno, no, porque, una vez más, se acerca a los 35 años. Si no se marcha gratis, ¿van a retenerlo y pagarle todo ese dinero cuando podrían utilizarlo para fichar a otro jugador? De todos modos, no vas a obtener una gran suma por el traspaso de un jugador de 34 o 35 años. Así que no creo que sea sorprendente.
«Sí, podrían conseguir 20 millones, o lo que sea. Pero en el gran esquema de las cosas, cuando se habla de 20 millones de libras o de quitar 400 000 libras a la semana de la masa salarial para hacer otra cosa con ese dinero, no, no creo que necesariamente quieran insistir en eso».
¿Habría habido interés por Salah en el mercado de fichajes de verano?
El exdirector general del Liverpool, Christian Purslow, ha sugerido que el Liverpool no habría podido encontrar un comprador para Salah si hubiera exigido una indemnización, y ha explicado en el podcast «The Football Boardroom» por qué una relación laboral que antes era productiva está llegando a su fin de forma repentina: «Podría haber muchas razones que lo expliquen, pero la cruda realidad es que el rendimiento de Mo Salah ha bajado drásticamente.
«Es elegante e inteligente, y se deriva de un hecho obvio: tras la famosa bronca, en la que Mo básicamente se enfrentó a Arne Slot. Fue una bronca muy significativa y, como dijimos en su momento, era probable que condujera a una especie de ruptura. Es el equivalente futbolístico de un divorcio de mutuo acuerdo. Conviene a ambas partes.
«En cuanto a lo que ha ocurrido entre la pelea y ahora, creo que podemos concluir con seguridad que el Liverpool habría estado buscando en el mercado de fichajes una salida a una situación muy complicada con Mo.
«Sospecho que descubrieron, quizá para su sorpresa, que no había mercado para Mo, ya que nadie iba a comprar a un jugador al que le quedaban 18 meses de contrato por millones y millones de libras.
«La cruda realidad es que, para un jugador de la edad de Mo, cuyo rendimiento ha bajado y sobre el que siempre han existido dudas —aunque esta temporada de forma especialmente significativa—, con unas cifras superiores a las 300 000 libras a la semana, no había un mercado de fichajes en el que Mo pudiera ganar lo mismo o más y el Liverpool recibiera millones de libras por su traspaso.
«Los dos criterios aquí, en el fútbol de élite, son el salario, la edad y el perfil. Hay un número muy reducido de futbolistas superestrellas que se han traspasado por grandes sumas de dinero a mediados de los treinta. Cristiano Ronaldo es uno de ellos y la gente esperaba que Salah fuera otro Ronaldo».
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¿Qué le depara el futuro a la superestrella egipcia Salah?
Salah aún no ha decidido dónde jugará la próxima temporada, ya que antes tiene que completar la lucha por los títulos de la FA Cup y la Liga de Campeones con el Liverpool, antes de capitanear a su selección en el Mundial de 2026.
Hay ofertas listas para presentarse desde todos los rincones del planeta —desde Estados Unidos hasta Oriente Medio, pasando por las principales ligas de Europa— y se espera que Salah, que cumplirá 34 años en junio, prolongue su laureada carrera durante varios años más.