Thomas Tuchel ha recurrido una vez más a DCL, ya que sus actuaciones a nivel de club se han vuelto imposibles de ignorar. El Leeds se hizo con el jugador de 29 años como agente libre y le devolvió a sus raíces en Yorkshire después de que su etapa de nueve años en Merseyside llegara a su fin.

Se plantearon preguntas inevitables sobre la capacidad de Calvert-Lewin para mantenerse en forma, dado su historial de lesiones en el Everton, pero ha sido un modelo de regularidad a las órdenes de Daniel Farke. Se está depositando tanta confianza en él que no se gastó dinero en otro goleador durante el último mercado de fichajes.

Algunos han cuestionado esa idea, con el Leeds apostando por que su '9' se mantenga alejado de la enfermería, pero Hasselbaink puede entender por qué el Leeds está dispuesto a tener paciencia.

El exdelantero del Leeds, que habló por cortesía de MrQ, dijo a GOAL al ser preguntado por la decisión de no llevar a otro delantero a Elland Road: «Es un riesgo. Pero lo que han hecho bien es la disponibilidad de Calvert-Lewin.

«La otra cosa es que tiene que haber uno disponible que te convenza. Y si no hay nadie que realmente te convenza, es mejor no ir a por uno y esperar hasta tener al adecuado. Así que se puede ver desde los dos lados».