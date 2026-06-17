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Por qué el hecho de que Jude Bellingham dejara de gesticular y discutir sería «un problema aún mayor», según explica una exestrella de la selección inglesa al referirse a la aceptación de los arrebatos emocionales
La personalidad de Bellingham cambia en cuanto pisa el campo
Fuera del campo, este nativo de Birmingham habla con calma y siempre lleva una sonrisa. Pero, al cruzar la línea blanca, el «galáctico» del Santiago Bernabéu cambia por completo.
Es un ganador nato que exige el 100 % a sí mismo y a los demás. Para mantener el nivel, a veces lanza pullas verbales o muestra malhumor a compañeros y árbitros.
Ese temperamento le ha costado críticas: Thomas Tuchel llegó a decir que su propia madre considera «repulsivas» algunas de sus excentricidades. Luego llegaron las disculpas y la armonía, de cara al Mundial 2026.
Aun así, aún no se sabe qué papel desempeñará en ese torneo, pues la competencia en la posición de ‘10’ es feroz y jugadores de probada eficacia, como Phil Foden, Cole Palmer y Morgan Gibbs-White, se han quedado fuera de la convocatoria.
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Por qué las payasadas de Bellingham en el campo no son motivo de preocupación
Bellingham suele dar lo mejor de sí en los momentos clave —recordamos su celebración del gol con el «¿quién más?» en la Eurocopa 2024— y seguro que lo dará todo en cada convocatoria en Norteamérica.
Al ser preguntado sobre los supuestos defectos de carácter y si estaría mal intentar cambiar quién y cómo es Bellingham, el exguardameta de Inglaterra James —en nombre de Grosvenor Sport, que ofrece las últimas cuotas del Mundial— declaró a GOAL: «No tengo ningún problema con ello, siempre y cuando a los demás les parezca bien.
«Es curioso, ahora mismo me viene a la mente Jordan Pickford. La cantidad de gente que habla de lo que hace en el campo y de cómo eso puede parecer inapropiado. Pero yo digo que el equipo en el que juega sabe que lo va a hacer. A ellos les parece bien.
Mientras el equipo acepte sus gestos, no hay problema; el día que deje de hacerlos, ahí sí que surgirá la duda. La clave es la constancia.
«Al final se trata de coherencia y aceptación. Si eso es lo que hace para rendir al máximo y es lo que Inglaterra espera de él, no hay problema.
«Si alguien lo ve mal, se hablará. Pero Tuchel ha convocado a Jude sabiendo lo que hace; si fuera un problema, ya lo habría parado».
Los comentarios de Tuchel son más motivadores que críticos
Tuchel ha «despertado al oso» con algunos comentarios que han generado debate sobre el papel de Bellingham en sus planes. Sin embargo, esas pullas parecen más motivadoras que críticas, pues resaltan la capacidad del jugador para decidir un partido.
James añadió: «Adoro a Thomas Tuchel; habla con claridad, precisión y motivación. Creo que dice en público lo mismo que en privado, así que no sorprende. Y dirá lo que considere necesario para sacar lo mejor del equipo.
«Al seleccionador de Inglaterra, como a cualquier entrenador, se le juzgará por sus éxitos. En la fase de clasificación ha ganado todos los partidos sin encajar gol, dice lo que hay que decir y consigue resultados. Así que, si está provocando un poco al rival, ¡más vale que Croacia esté preparada!».
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¿Será Bellingham titular en el debut de Inglaterra ante Croacia en el Mundial?
Inglaterra se medirá a Luka Modric y Croacia el miércoles en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Se espera que Bellingham aporte, ya sea de titular o desde el banquillo.
Tuchel debe sacar lo mejor del campeón de la Liga de Campeones y candidato al Balón de Oro 2024, y ya se ha aclarado que sus discusiones o gestos no son motivo de preocupación.