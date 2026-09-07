A pesar de invertir mucho, superando con creces la barrera de los 1.000 millones de libras (1,4 mil millones de dólares) a lo largo de varios mercados de fichajes, el Chelsea se ha resistido en gran medida a la tentación de reforzar su portería. Sanchez fue fichado en 2023, y Filip Jorgensen un año después.

Ninguno transmitió demasiada confianza bajo palos, lo que llevó a una rotación habitual. Los errores costosos hicieron poco por ayudar a la causa colectiva, y resultó difícil taponar las fugas defensivas.

Xabi Alonso ha asumido ese reto en 2026, con el excentrocampista del Liverpool y entrenador del Real Madrid como el último en ocupar uno de los banquillos más complicados del oeste de Londres. Ha visto a su equipo encajar siete goles en tres jornadas de la Premier League esta temporada.

Martinez fue fichado desde el Aston Villa por una ganga de 7,5 millones de libras (10 millones de dólares) para ayudar a reforzar una zona vital del campo. El jugador, de 34 años, sigue esperando su primera portería a cero, con su mejor versión todavía por llegar, pero se espera que rinda y justifique la inversión.