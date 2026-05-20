Por qué el FC Barcelona, el París Saint-Germain y el Manchester City adoran a este gran talento

Como suele ocurrir con extremos jóvenes pero increíblemente habilidosos, Eduardo a veces retiene demasiado el balón. Por suerte para él, su mentor, Sampaio, le insiste constantemente en saber cuándo pasarlo.
«Siempre hablo con João Paulo. Está muy presente en nuestro día a día, tanto en los entrenamientos como en los partidos», explica Eduardo a AS. «Es alguien que nos exige mucho, porque sabe lo que podemos aportar y en qué podemos mejorar».
«Después del partido me habla de los errores y de los ajustes que me ayudarán a crecer. Cuando él habla, todos escuchamos».
Sampaio, por su parte, no duda de que Eduardo tiene todas las cualidades para triunfar al más alto nivel, siempre y cuando mantenga los pies en el suelo.
«Le digo: “Cada día debes luchar como un león”», declaró el responsable de la cantera del Palmeiras tras renovarlo hasta 2029. «Ahora que es más conocido, las críticas crecerán. Todos esperarán un partido perfecto y deberá saber lidiar con eso».
«Debe entender que la respuesta siempre está en la cancha, nunca fuera de ella. Le daremos oportunidades, pero debe aprovecharlas», aconseja el joven con sinceridad.