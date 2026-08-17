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Por qué el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, NUNCA ganará la Premier League ni la Champions League, mientras Jamie Carragher hace una afirmación sobre el «polvo de estrellas»
Carragher cuestiona el «toque de estrella» de Carrick
El United ha encontrado una sensación de serenidad con Carrick que llevaba años ausente, pero Carragher sigue sin estar convencido de que el exinternacional inglés sea la solución a largo plazo para un club que aspira a los mayores títulos. La leyenda del Liverpool cree que, aunque Carrick ha conseguido «calmar el circo» en Old Trafford, le faltan esas cualidades intangibles necesarias para imponerse a técnicos como Pep Guardiola o Carlo Ancelotti en los escenarios más grandes de todos.
Al hablar sobre las perspectivas del técnico a largo plazo, Carragher dijo en The Overlap: «No estoy diciendo que vaya a salir mal. Lo que ha tenido el Manchester United en los últimos seis meses necesita tenerlo durante otros 12 meses: no ser el circo, no ser siempre la noticia, y Carrick te da eso.
»Pero, ¿tiene ese toque mágico para ganar el título más grande? Y creo que necesitas llegar a una posición fuerte para volver a ser un auténtico club de la Champions League.
»Un entrenador te lleva hasta cierto nivel, luego necesitamos ese toque mágico. Personalmente, no creo que Carrick tenga ese toque mágico como entrenador para ganar una Champions League o una Premier League».
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El puente hacia un sucesor de talla mundial
La narrativa en torno a la etapa de Carrick se está convirtiendo cada vez más en la de un estabilizador más que en la de un visionario. Carragher sostiene que la función principal del técnico de 45 años debería ser devolver al Manchester United a un nivel en el que pueda atraer a un ganador contrastado, en lugar de ser el hombre que realmente conquiste títulos.
Carragher amplió esta teoría al afirmar: "No creo que Michael Carrick vaya a ganar la liga o la Champions League con el Manchester United, pero ha hecho un trabajo realmente bueno. Podría firmar una buena temporada y poner al Manchester United en una posición en la que luego pueda ir a por un entrenador ganador de la Champions League".
Estableciendo una nueva base en Old Trafford
Aunque la medida definitiva del éxito en Old Trafford siempre serán los grandes títulos, Carragher insiste en que la prioridad inmediata debe ser simplemente consolidar su estatus entre la élite europea. Al eliminar el incesante escrutinio mediático que ha lastrado al club en los últimos años, el exdefensa del Liverpool cree que Carrick ha sentado las bases necesarias para encadenar dos temporadas seguidas entre los cuatro primeros.
«Con Carrick... no hay ningún circo alrededor del Manchester United», añadió Carragher. «Da la sensación de que todo está muy tranquilo. Llegó, calmó todo, consiguió la clasificación para la Champions League. El objetivo del Manchester United la próxima temporada es asegurarse de estar otra vez en la Champions League».
Sin embargo, el comentarista advirtió de que alcanzar ese mínimo no debería garantizar automáticamente el futuro a largo plazo de Carrick, y subrayó que la estabilidad a nivel nacional simplemente le da tiempo a la directiva para hacer un nombramiento calculado.
Carragher añadió: «Si el United pudiera clasificarse otra vez para la Champions League, eso tampoco significa necesariamente que Michael Carrick deba seguir. Pero quieres estar en una posición... para quizá mantener a Carrick, si ha hecho otro buen trabajo, o ir a por ese entrenador ganador de la Champions League, o ese entrenador que crees que puede llevarte al siguiente nivel. Necesitas otra temporada más en la Champions League».
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El hombre antes del hombre
El sentir de Carragher lo comparte en gran medida el excompañero de Carrick en el centro del campo Paul Scholes, que reconoce que el actual entrenador podría ser simplemente una figura de transición que allane el camino para un técnico más consolidado.
«Casi estás diciendo que es el hombre antes del hombre, el hombre para calmarlo todo antes de ese hombre», señaló Scholes. «Pero es capaz. Carrick es una persona muy decidida, es tranquilo, relajado, como dijimos. Ha calmado el circo».
Por ahora, el foco del United sigue puesto firmemente en mantener esta nueva armonía y asegurar la crucial clasificación para la Champions League necesaria para acabar atrayendo de nuevo a un entrenador de talla mundial a Old Trafford.
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