Por qué el enfrentamiento entre Rayan Cherki y Didier Deschamps «no es ningún drama», según explica el exinternacional francés sobre la frustración en el Mundial del enigmático mediapunta del Manchester City

El exdelantero —que disputó 20 partidos con la selección de su país y habló por cortesía de Freebets.com, el portal de las mejores casas de apuestas— dijo a GOAL sobre el debate entre Cherki y Deschamps: «No es ningún drama. Forma parte de la comunicación y del lenguaje corporal. No es totalmente normal, pero debe manejarse en privado. Aun así, lo considero sano.

Yo pasé por eso: soy un buen chico y fui muy profesional, pero es muy difícil. Estás un mes y medio en una concentración a la que llegas acostumbrado a jugar casi todos los partidos. Eres joven y quieres demostrar tu valor. Has visto a otros compañeros rendir muy bien y es muy difícil contenerse cuando eres un jugador motivado. Quieres estar ahí fuera, dar espectáculo porque crees que puedes hacerlo, y quizá eso llega al seleccionador de la forma equivocada.

Si ocurre, basta que Deschamps le diga: “Entiendo tu postura, pero somos un grupo”. Lo entenderá y aprenderá. No es para tanto.

Yo mismo lo hice mal: quería jugar, me frustraba no tener minutos y esa impaciencia me costó tarjetas. Son emociones que hay que saber gestionar.

«No es fácil: es un Mundial, no un partido cualquiera; se juega cada cuatro años, así que es normal. No le culpo, aunque algunos intenten crear polémica. Si estuvieras en su lugar, con su calidad y confianza, te aseguro que es muy difícil contenerse».