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Por qué el enfrentamiento entre Rayan Cherki y Didier Deschamps «no es ningún drama», según explica el exinternacional francés sobre la frustración en el Mundial del enigmático mediapunta del Manchester City
Cherki, por detrás de Mbappé, Dembélé, Olise y Barcola en la convocatoria de Francia
A pesar de su gran primera temporada en el Etihad Stadium con el exigente Pep Guardiola —con títulos en la FA Cup y la Carabao Cup y el apoyo de la afición—, Cherki ahora afronta una dura competencia por un lugar en la selección.
Francia atesora un ataque repleto de talento, liderado por el «galáctico» del Real Madrid Kylian Mbappé, capitán de la delantera. Le acompañan el asistente del Bayern de Múnich, Michael Olise, el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé y el extremo del París Saint-Germain Bradley Barcola.
Ha jugado los cuatro partidos de Francia en el Mundial, aunque solo 55 minutos, siempre entrando desde el banquillo. Su única aparición fue en el 85’ de la victoria 3-0 ante Suecia en dieciseisavos.
Cherki pareció ignorar a Deschamps tras vencer a Suecia.
Tras el partido, Deschamps saltó al campo para felicitar a sus jugadores. Las cámaras captaron a Cherki evitando interactuar con su entrenador: solo atinó a un tímido chasquido de manos mientras saludaba al público y se subía los calcetines.
Algunos se preguntan si todo marcha bien en la concentración francesa, recordando el motín de 2010, cuando Raymond Domenech envió a casa a Nicolas Anelka y el plantel se rebeló. Saha insiste en que en 2026 no hay motivos de preocupación.
El motín de 2010: ¿Se enfrenta Francia a nuevos disturbios durante el Mundial?
El exdelantero —que disputó 20 partidos con la selección de su país y habló por cortesía de Freebets.com, el portal de las mejores casas de apuestas— dijo a GOAL sobre el debate entre Cherki y Deschamps: «No es ningún drama. Forma parte de la comunicación y del lenguaje corporal. No es totalmente normal, pero debe manejarse en privado. Aun así, lo considero sano.
Yo pasé por eso: soy un buen chico y fui muy profesional, pero es muy difícil. Estás un mes y medio en una concentración a la que llegas acostumbrado a jugar casi todos los partidos. Eres joven y quieres demostrar tu valor. Has visto a otros compañeros rendir muy bien y es muy difícil contenerse cuando eres un jugador motivado. Quieres estar ahí fuera, dar espectáculo porque crees que puedes hacerlo, y quizá eso llega al seleccionador de la forma equivocada.
Si ocurre, basta que Deschamps le diga: “Entiendo tu postura, pero somos un grupo”. Lo entenderá y aprenderá. No es para tanto.
Yo mismo lo hice mal: quería jugar, me frustraba no tener minutos y esa impaciencia me costó tarjetas. Son emociones que hay que saber gestionar.
«No es fácil: es un Mundial, no un partido cualquiera; se juega cada cuatro años, así que es normal. No le culpo, aunque algunos intenten crear polémica. Si estuvieras en su lugar, con su calidad y confianza, te aseguro que es muy difícil contenerse».
- AFP
Cherki aún tiene un papel clave en la búsqueda de la gloria mundial de Francia.
La frustración de Cherki es comprensible: sus momentos de magia, comparados con los de Zinedine Zidane, le hacen sentir que ya debería brillar en los grandes escenarios.
Sin embargo, Deschamps no puede alinear a todos a la vez, así que debe tener paciencia en una plantilla repleta de estrellas. Su momento llegará: con solo 22 años, debe aprender a anteponer el objetivo colectivo a sus metas personales.
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