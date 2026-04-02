Por qué el «doble cargo» en la selección estadounidense y el Tottenham nunca fue una opción para Mauricio Pochettino, a pesar de haber admitido que «todo puede pasar»

Pochettino ha reiterado que sigue comprometido con Estados Unidos y ha declarado a los periodistas: «Por el momento, creo que estamos muy, muy concentrados, totalmente centrados aquí en el Mundial. Creo que todo el mundo sabe que estoy comprometido con la selección nacional. Creo que no tiene sentido hablar del futuro en este momento».

Sin embargo, se ha negado a descartar una segunda etapa al frente de los Spurs, afirmando: «Nunca digas nunca. En el fútbol, todo puede pasar».

El argentino añadió: «Con mi vínculo con el Tottenham, es imposible no sentir nada por el Tottenham, por el club, por la gente que trabaja allí y por la afición. Esa fue una de las mejores experiencias de mi vida.

«Por supuesto, ese es mi deseo, y estoy seguro de que se mantendrán en la categoría, gracias a los jugadores. Creo que están los jugadores y, además, es un club con aficionados que lo darán todo para generar la energía necesaria para ganar. Por supuesto, va a ser duro porque la sinergia y la gestión son difíciles.

«Lo que quiero decir es que creo que tendrán la capacidad de ganar, y realmente lo creo, por supuesto. Vamos a estar aquí y toda nuestra atención está puesta en el Mundial, pero si me preguntas por ese club, es un club que me importa mucho y, sin duda, confío en que se mantendrán en la Premier League porque se lo merecen».