El Bayern de Múnich hace balance de sus porteros, Kompany echa un vistazo a su alrededor y... no encuentra a nadie. El equipo alemán no cuenta con ningún jugador disponible para esa posición de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta, previsto para el miércoles 18 de marzo. Ganaron el partido de ida por 6-1 en Bérgamo y tienen más que un pie en cuartos, pero es imprescindible poner a alguien bajo los palos. Con los cuatro primeros indisponibles por diversos motivos, al repasar la lista, el primer portero disponible para el partido es Leonard Prescott, nacido en 2009 y titular en el equipo sub-19 del Bayern tras la lesión de Leon Klanac.
Traducido por
Por qué el Bayern de Múnich puede alinear a su quinto portero contra el Atalanta en la Liga de Campeones: el joven Prescott, de 16 años, se calienta; podría ser un récord
LOS CUATRO PORTEROS NO ESTÁN DISPONIBLES
Sorprendentemente, con solo 16 años, podría debutar en la Liga de Campeones tras haber sido convocado ya para el partido de ida (además de para el último partido de la Bundesliga con el Leverkusen). Su convocatoria, como se ha dicho, se debe a la indisponibilidad de los cuatro porteros titulares. Empecemos: Manuel Neuer está fuera por un desgarro en la pantorrilla; su suplente, Jonas Urbig, se está recuperando de una conmoción cerebral sufrida en el partido de Bérgamo hace una semana (no se descarta que pueda recuperarse). Luego están el tercer portero del primer equipo, Sven Ulreich, que sin duda está fuera por una lesión muscular en los aductores del muslo derecho, y el que, sobre el papel, sería el titular del equipo juvenil, Leon Klanac, fuera desde el pasado diciembre por una grave lesión en el muslo.
EL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL
Si llegara a saltar al campo, Prescott se convertiría en el portero más joven de la historia de la Liga de Campeones, superando el récord de Maarten Vandevoordt, quien en 2019 debutó con el Genk a los 17 años en un partido contra el Nápoles (el récord absoluto, que seguiría siendo el mismo, lo ostenta Max Dowman, del Arsenal). Sin embargo, hay otra curiosidad: si el partido se prolongara más allá de las 23:00 (quizás con la prórroga o los penaltis), según la ley alemana de protección de menores, dado que el portero del Bayern aún tiene 16 años, el club tendría que solicitar una autorización especial para que pudiera seguir jugando más allá de esa hora.