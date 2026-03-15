Por qué el Barcelona quiere a Bastoni: la petición de Flick y los primeros contactos

El Barcelona podría renovar varios puestos de la defensa este verano, ya que Christensen y Araujo podrían abandonar el club; por eso, la directiva está barajando varios perfiles y, entre ellos, como ya se ha mencionado, se encuentra el de Bastoni: el central del Inter ha sido identificado como uno de los principales objetivos porque, según la directiva, se le considera uno de los mejores de Europa en la fase de construcción del juego entre los jugadores de su posición, y el equipo de Flick apuesta mucho por la construcción desde atrás; además, es un nombre que pone de acuerdo a todo el mundo en el Barça y del que están convencidos tanto el entrenador como el director deportivo Deco.