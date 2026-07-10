Al ser preguntado sobre a quién le gustaría que ficharan, el exdelantero del Villa Collymore —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetGoodwin— afirmó: «Es complicado; el Villa debe cumplir con la normativa PSR, así que gran parte del dinero irá a eso.

«Creo que el Villa buscaría sustituir a un centrocampista de banda como Morgan Rogers por alguien con mucha velocidad. Al equipo le han faltado extremos capaces de regatear. Prueba de ello son los fracasos de Evann Guessand, cedido al Crystal Palace, y de Leon Bailey, ya marchado, mientras que Donyell Malen, rápido pero más centro delantero, también salió.

No espero fichajes mediáticos como Foden o Eze, sino jóvenes de 21 o 22 años que juegan en ligas como la Bundesliga o la Serie A y que Emery pueda pulir.

No veo a un fichaje estrella, como cuando llegó Marcus Rashford cedido, asumiendo el sueldo por poco tiempo. El Villa se centra en construir la próxima generación y, con todo respeto, no encajan los jugadores sobrantes de otros clubes con sueldos desorbitados en su sistema. Al igual que Morgan Rogers, fichado del Middlesbrough tras seguirlo varios años, al precio y momento adecuados para poder formarlo.

«Ese será el prototipo: un jugador para desarrollar, no uno hecho que pida un sueldo alto».