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Por qué el Aston Villa no fichará a Phil Foden ni a Eberechi Eze, aunque Morgan Rogers se vaya en un traspaso de 130 millones de libras: Stan Collymore explica los planes de fichajes
El Arsenal baraja otras opciones tras los rumores sobre Rogers
Aston Villa podría retener a Rogers, quien se encuentra con su selección en el Mundial, en su natal West Midlands. Arsenal mostró interés, pero el campeón de la Premier ahora apunta al centrocampista del Newcastle Bruno Guimaraes.
Los Gunners podrían haberse echado atrás por el precio de venta exigido por el Villa, que pide unas condiciones que batirían todos los récords, lo que podría poner fin a los rumores. No obstante, hay que tener en cuenta las Normas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR), por lo que será necesario realizar ventas este verano para recaudar fondos y mantener las cuentas equilibradas.
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¿Podrían Foden o Eze ser objetivos de fichaje si Rogers deja Villa Park?
A Rogers no le faltarían opciones si se abriera una puerta de salida en Villa Park, pues grandes clubes europeos siguen de cerca su situación. Si se fuera, Emery tendría mucho dinero para fichar un sustituto.
Algunos hinchas apuntan a Foden, mediapunta del Manchester City, quien tras quedarse fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026 podría buscar un nuevo reto. Si Rogers fichara por el Emirates Stadium, Eze podría buscar salida, pues sus oportunidades con Mikel Arteta serían limitadas.
Objetivos de fichaje: el tipo de jugador que necesita el Villa
Al ser preguntado sobre a quién le gustaría que ficharan, el exdelantero del Villa Collymore —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetGoodwin— afirmó: «Es complicado; el Villa debe cumplir con la normativa PSR, así que gran parte del dinero irá a eso.
«Creo que el Villa buscaría sustituir a un centrocampista de banda como Morgan Rogers por alguien con mucha velocidad. Al equipo le han faltado extremos capaces de regatear. Prueba de ello son los fracasos de Evann Guessand, cedido al Crystal Palace, y de Leon Bailey, ya marchado, mientras que Donyell Malen, rápido pero más centro delantero, también salió.
No espero fichajes mediáticos como Foden o Eze, sino jóvenes de 21 o 22 años que juegan en ligas como la Bundesliga o la Serie A y que Emery pueda pulir.
No veo a un fichaje estrella, como cuando llegó Marcus Rashford cedido, asumiendo el sueldo por poco tiempo. El Villa se centra en construir la próxima generación y, con todo respeto, no encajan los jugadores sobrantes de otros clubes con sueldos desorbitados en su sistema. Al igual que Morgan Rogers, fichado del Middlesbrough tras seguirlo varios años, al precio y momento adecuados para poder formarlo.
«Ese será el prototipo: un jugador para desarrollar, no uno hecho que pida un sueldo alto».
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Rogers firma un contrato a largo plazo pese a los rumores de salida.
El Villa, que la temporada pasada rompió una sequía de 30 años al ganar la Europa League, resulta atractivo para cualquier jugador que busque jugar en la Premier League.
Rogers, vinculado al club hasta 2031, no ha mostrado interés en marcharse, pero la normativa financiera obliga a escuchar ofertas de los grandes equipos que ya lo siguen.
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