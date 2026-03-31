Por qué Dodô aún no ha renovado con la Fiorentina: los detalles y el interés del Inter y del Barcelona, a dónde podría ir este verano

Las partes podrían volver a negociar una prórroga dentro de un par de meses, al final de la temporada, cuando se sepa si la Fiorentina habrá logrado mantenerse en la Serie A o no. Teniendo en cuenta que el contrato vence dentro de un año, si no se llega a un acuerdo para la renovación, Dodô podría abandonar la Fiorentina el próximo verano, con lo que el club evitaría el riesgo de perderlo a coste cero dentro de un año. El Barcelona y el Inter se encuentran entre los clubes que se han interesado por el brasileño en los últimos meses; en verano, la Roma también se informó sobre él, ya que lo consideraba una alternativa en el mercado a Wesley.